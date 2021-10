Bygda vår våkner til liv igjen – hva skjer hvor og når?

Lokalavisa vil samle en oversikt over alle de fine tilbudene og møteplassene som i disse dager kommer tilbake i bygda vår. Veit du om noe som bør være med i oversikten?

Lokalavisa merker nå om dagen at «alle» vil ha en bit av oss. Men det er rett og slett umulig å rekke over alt nå som det meste er på vei tilbake til normalen.

Vi tar i mot tips, legger det i den digre tipsbunken, og prøver å rekke over så mye vi bare kan – så godt vi kan.

Oversikt over alt det som skjer i bygda vår

Det vi kan love, er at alle foreninger som sender inn kort info til oss om sine faste arrangement og møteplasser: Hva, hvor og når – pluss kontaktinfo eller adresse.

Denne informasjonen skal vi sørge for å få på trykk i den neste ReAvisa. Som en oversikt over alle tilbud som finnes her i Re.

Sånn at alle kan ha noe å glede seg til etter korona. All fortjener å komme seg litt ut og treffe folk igjen!

Send inn info så snart som mulig

Så mens bygda vår våkner til liv og møteplasser og foreningsliv rigger seg til normale tider igjen, samler Lovis i ReAvisa inn informasjon til en oversikt i den neste papiravisa.

Info kan sendes på epost til Lovis@ReAvisa.no innen 4. oktober 2021.

