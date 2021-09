Her reiser Revetal terrasse seg straks

Ganske kjapt ble 13 av 23 leiligheter solgt, og interessen for næringslokalene er også stor – nå skal det rives helt ferdig og graves før Revetal terrasse reiser seg i resten av 2021 og 2022. Ferdigstillelse blir på nyåret 2023.

Gamleveien 6-prosjektet er godt i gang. Her skal det bygges 23 leiligheter i høyden pluss rundt 320 kvadratmeter næringslokaler på bakkeplan.

Det gamle bolighuset fra 1950-tallet er nå rivi, og Revetal terrasse skal reise seg i løpet av resten av 2021 og 2022. Ferdigstillelse blir i første kvartal 2023.

Riving og graving – så bygging

– Vi har allerede fått igangsettelsestillatelse fra kommunen og brakkeriggen har vært på plass en liten stund, samt at riving av bygget er godt i gang. Graving for fundamenter og garasjekjeller står nå for tur, så er vi i full gang med å bygge.

Det forteller Terje Lauritzen, prosjektleder for utbygger OBAS. Mari-Anne Halvorsen i Eie eiendomsmegling Tønsberg forteller at 13 av 23 leiligheter allerede er solgt.

De har begge sitti på Re-torvet tre dager i uka og blitt kjent med reingene, og er full av lovord: – En ren fornøyelse! Folka her er «hel ved», mener Mari-Anne.

– Sjelden opplevd en så varm velkomst

Terje i OBAS, som har base i Drammen, er helt enig: – Har sjelden opplevd en så varm velkomst på et nytt sted vi skal bygge nye leiligheter. Utrolige koselige folk.

Han er glad for den store interessen, både for leiligheter og næringsareal – og mottakelsen OBAS har fått som byggherre. Allerede da lokalavisa møtte ham første gang i Gamleveien 6, kom folk og spurte – og skrøyt av det de hørte om prosjektet.

Han vil også framheve kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran, som lar de ferske Revetal-utbyggerne få låne lokaler i 2. etasje på Re-torvet.

Her har de fått kjenne på og ta del i den framoverlente holdninga, som de digger: Her i Re, får vi det te’.

Frister med flere Re-prosjekter

Såpass frister det å holde seg i Re framover, at de snuser på flere prosjekt her i bygda vår, forteller Terje til ReAvisa – uten å kunne gå nærmere inn på det:

– Vi har noen planer som vi vil komme med om ikke lang tid, litt tidlig i prosessen enda, så vi kan ikke si så mye om det.

– Når Re-folket er så positive og flotte folk, vil vi jo gjerne både utvikle og bygge mer her.

