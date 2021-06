– Vi gleder oss veldig til å bygge flotte sentrumsleiligheter på Revetal!

Ny eier har nye planer for denne tomta, midt på Revetal. Det skaper stor glede blant forbipasserende mens lokalavisa tar bilder: – Skal det endelig bli orden på denne tomta, au!

Det er Terje Lauritzen i Obas entreprenør som står bak et bygg med 23 leiligheter i høyden, og med næring på bakkeplan, på den halvannet mål store tomta som ligger så midt på Revetal som du bare kan komme.

– Vi kan nå røpe litt fra et prosjekt som vi er så enormt stolte av, forteller Terje til ReAvisa. Han har med seg Eie eiendomsmegling i Tønsberg, som skal være tilstede på Re-torvet fra og med midten av august.

Kommer i salg i august – interessenter kan sette seg på liste

– Vi er glade i Re, og er glade for å få jobbe her. Vi har jo vært etablert i Tønsberg siden 1989 og nå er vi jo i samme kommune – Revetal er en ny bydel i Tønsberg, sier Mari-Anne Halvorsen og Matias Wahl Rostad i Eie.

– Vi ser et veldig potensiale her, og da spesielt med dette flotte bolig- og næringsprosjektet til Terje og Obas. Vi gleder oss til salgsstart i midten av august, men allerede nå kan interesserte sette seg på liste.

– Så er det ikke sånn at vi ikke har solgt boliger i dette området tidligere, vi har ikke tall på hvor mange salg vi har stått for siden 1989 også i Re. At det er et betydelig antall, det er helt sikkert.

En skikkelig kosekrok

Når salgsstart skjer uti august, vil Mari-Anne og Matias være tilstede på Re-torvet.

Der de har fått låne en krok av kjøpmann Martin Gran i 2. etasje, og der vil de være hvert fall tre dager i uka.

– Det skal alltid være mulig å komme hit for å ta en prat eller kjøpe en leilighet, forteller de, – enten det er at vi sitter her eller at vi avtaler et møte.

– Det blir en skikkelig kosekrok!, sier Mari-Anne mens de planlegger hvordan alt skal bli med border, stoler og plakater.

Et mer attraktivt marked

Men det blir et høyst midlertidig kontor. Eie-duoen forteller at de ser på muligheten for å etablere et permanent kontor på en attraktiv kant av kommunen.

– Det er en vurdering vi har ganske høyt oppe på lista vår, forteller Matias i prat med ReAvisa. Han mener prisene ligger vesentlig over det som var før, da det var Re kommune.

– At det nå står Tønsberg på Finn, det åpner noen muligheter. Som vi ser følger av på etterspørsel og priser.

Dette gjør markedet i Re bare enda mer attraktivt, og mulighetene mange.

Prosjektet med stor P

– Da Re var en egen kommune, var det vel mest lokale eiendomsmeglere også – det har snudd seg litt nå, og det blir sunnere for forbrukerne. Flere aktører er nok en bra ting, tror Matias.

At de får en så synlig inngangsport til en større satsing i Re – som et leilighetsbygg midt på Revetal, det er bare et pluss.

– Dette er prosjektet med stor P for oss i Re. Så vi er veldig happy for å komme på lag med Terje og Obas på dette.

Vil favne flere kjøpegrupper

Terje i Obas forteller med stort engasjement om bygget: Vestvendte terrasser, inngang til leiligheter snudd mot sør, inngang til næringsarealer mot øst og nord.

– Vi bygger flere leiligheter, noen store, men også noen mindre som vil være en rimeligere mulighet for å bo i leilighet på Revetal.

Dette vil bli et leilighetsbygg som vil favne flere kjøpegrupper, mener en svært entusiastisk prosjektleder. Bygget legger til rette for et godt naboskap, der det er tegna inn møteplasser ute og inne:

– Vi lager et felles sosialt lokale i førsteetasje med kjøkken og sittegrupper, som eies av alle leilighetseierne i bygget, hvor de kan treffes når de måtte ønske, samt et snekkerverksted i garasjekjelleren.

Rives – omsider

Det gamle huset i Revetalgata 6 skal med dette rives. Planene har vært mange opp gjennom åra, og siste formål var som treningshus for Politiet i Sør-Øst.

Huset ble bygd i tilknytning til saga på Revetal på 1950-tallet. Det var fram til fire år siden i kommunalt eie, men ble da solgt til Ageco eiendom for 5,5 millioner kroner.

Ageco fikk tillatelse til å omregulere tomta, og det er per i dag gitt rammetillatelse til næring og leiligheter.

Stor verdi

Omregulering og ny rammetillatelse har økt prisen på sentrumstomta til det dobbelte, for i følge Finn-annonsen var verdivurderinga i fjor satt til 12 millioner kroner.

Prisforlangende i annonsen var 9,5 millioner kroner. Salgspris nå var 8,5 millioner kroner.

– Vi gleder oss til å se utviklinga, skriver Audun Follerås i Ageco AS – som aldri fikk bygd leiligheter på Revetal, for Ageco-prosjektet ble trukket fra markedet i fjor.

Maks uheldig timing

Mer uheldig timing enn salgsstart for dette prosjektet har vi aldri sett på Revetal: Det var midt i nedstengningen av landet i forbindelse med korona-pandemien.

Men Audun og Ageco fikk en stor stjerne i margen likevel, for huset har kommet til nytte – både som filmsett og som treningsobjekt for hundepatruler i Politiet i Sør-Øst.

Tidligere har huset vært åsted for hasjproduksjon. Nå skal tomta endelig komme til nytte til det som er tenkt: Næring og bolig.

– Vi gleder oss veldig til å bygge flotte sentrumsleiligheter på Revetal!, sier trioen fra Obas og Eie.

