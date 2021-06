Her jobber «Ramnes skole honning- og birøkterlag»

– Det er gøy og kanskje litt skummelt, fordi jeg vil ikke at de skal bli sure og begynne å stikke.

Så å si hele Ramnes skole er engasjert i birøkt-prosjektet, med mange klassetrinn og bakt inn i mange fag.

– Alle skal få bli kjent med prosessen, forteller Ole Bjørn Moen, undervisningsinspektør ved Ramnes skole – og sertifisert birøkter.

Lærer om hvor maten kommer fra

– Dette henger jo sammen med det at vi skal lære hvor maten kommer fra, og lære om naturen og oss, forteller Ole Bjørn, på vei ut i skauen ved skolen.

Femteklassingene Triumphant Adodo Stanley, Aron Leander Grønvold, Regine Rui og Ludwik Sommerfeldt Thoresen er fire av totalt tolv femteklassinger som skal lære om birøkt og jobbe i bigården.

– Vi har gleda oss skikkelig masse!, forteller de til ReAvisa, fulle av forventning på stien inn til bikubene.

Det bzzzz-er overalt

– Dere er ikke redde for å bli stikki, da?

– Næh, bryr oss ikke, sier de – fullt dressa opp fra topp til tå i skikkelig birøkterdrakt. Men når bikubene skal inspiseres, får pipa en annen lyd mens det bzzz-er overalt rundt oss:

– Oi! Se så mange bier!!!

Viktig å ikke komme i en skvis

Og når Ole Bjørn forteller at han ble stikki her om dagen i øret, og viser fram et øre som er nesten dobbelt så stort som før, da får elevene ekstra respekt for faget:

– Det er vanskelig å jobbe med biene samtidig som vi skal være nøye på å ikke skvise noe bier, forteller elevene til ReAvisa.

Jobben går ut på å sjekke over bikubene, om biene har det bra.

Mange forskjellige arbeidsoppgaver

– Dette henger sammen med skoledagen ellers, vi får implementert dette i mange fag på flere trinn, forteller lærer Ole Bjørn:

Første til fjerde trinn skal bidra med design av honningetiketter, femte trinn er birøktere fra våren av og følger prosessen videre i sjetteklasse med foredling av honning og klargjøring for salg.

Sjuendeklassingene har ansvar for økonomi, regnskap, markedsføring og salg. Alt overskudd av honningsalget skal gå til å styrke læringsmiljøet på skolen.

Ramnes skole honning- og birøkterlag

Det hele er organisert gjennom den nyopprettede foreninga «Ramnes skole honning- og birøkterlag».

Foreninga har tre medlemmer: FAU, Elevrådet og Ramnes skole, og alle disse er representert i foreningens styre.

Og det hele starta som en ide for snart to år siden.

En stor jobb

Vinteren 2019 / 2020 søkte skolen Sparebankstiftelsen DNB om midler til å starte opp med bikuber og installere slyngerom på skolen. Søknaden ble innvilga, og skolen fikk 150.000 kroner til prosjektet.

I etterkant har skolen fått enda 13.000 kroner til innkjøp av et svalskap, som trengs til salg av honning fra foajeen, pluss og epoxy-maling.

– I tida som har gått siden tildelinga har vi gjort alle innkjøp – og det er MYE, forteller Ole Bjørn og de ivrige birøkt-elevene hans.

Siste hånd på verket

Det er blitt malt og satt i stand slyngerom. Da ReAvisa var på besøk, ble det malt bier og piler på veggene så alle veit hvor det skjer.

Alt grunnarbeid er gjort av vaktmester Sven Førsund, mens 7. trinn står for all dekor og opparbeiding av bigård.

– De har lagt ned et vesentlig arbeid og vi hadde ikke klart det uten dem.

Mange gode hjelpere

– I tillegg har vi gode naboer! Arild og Reidun Knutsen har stilt området til kubene til disposisjon, og de har henta grus til bigården for oss.

– Da Marius Eidsvoll så at det kom grus, kom han med minigraver og planerte ut, skryter Ole Bjørn.

Og en liten funfact:

Gjenbruk

– Kubekrakkene er laga av de gamle trappegelenderne fra 1965, som vi måtte få fjerna i fjor etter tilsyn. Disse var det 7. trinn som snekra sammen, med god hjelp av Trond Ekstrøm.

Bikubene kommer fra Odd Gjermundsrød i Andebu. Han er en av de beste birøkterne i landet og fungerer også som mentor for oss i drifta av biene og produksjonen av honning.

– Denne drifta, sammen med skolehager finansiert av Skjærgårdsmat og frukthagen opparbeida av FAU, danner et fint utgangspunkt for den tverrfaglige jobbinga som Fagfornyelsen gir oss anledning til å holde på med.

