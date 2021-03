Sven er hele skolens vaktmesterhelt – på samme skole som vaktmesterspiren ble sådd i sløydsalen

Sven passer på Ramnes skole som en smed, den samme skolen som han sjøl starta på for snart 45 år siden. – Sløydsalen var klin lik som den gang, til og med verktøyet kjente jeg igjen!

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir mars 2021.

Mange har tipsa lokalavisa om alt det som skjer på Ramnes skole: Elever, foreldre og alle ansatte er stolte av skolen sin, som tross sine 56 år kanskje framstår i bedre stand enn noen sinne?

Bak alt som er gjort, trekker skolens vaktmester i trådene: Sven Førsund (50) fra Bergsåsen.

Vaktmester-helten

Det er Sven alle nevner når de tipser om gladsaken fra Ramnes skole: Han er nøye og følger alle prosjekt fra ende til annen. Små og store ved skolen er glad for å ha ham der.

Å ha et fast fjes å henvende seg til er en stor fordel for alle – for da veit man hvem man skal ta opp problemer med.

Og problemer har det vært nok av i en gammel skolebygning. Men Sven tar alle utfordringer med godt humør.

Lang liste over utbedringer

I løpet av de fem åra Sven har hatt ansvar for Ramnes skole har det blitt tetta tak, bytta ventilasjon, nye gulv, med mye mer. Lista er lang.

I den siste store sjauen er det blitt helt nye kjøkken på både skolekjøkken og SFO, og helt nylig er nye garderober, dusjer og dasser på plass.

Etter pålegg om utskifting av rekkverk som ikke var etter forskriftene, er det kommet på plass nye glassrekkverk rundt om.

Alltid likt å holde ting i orden

Vi huker en travel vaktmester for en kjapp prat. Han forteller at enda en av de store oppgraderingene på den lange lista er sløydsalen.

– Den var klin lik som jeg huska den fra da jeg gikk her, forteller Sven. Og det er snart 45 år siden han starta på Ramnes skole. Til og med verktøyet kjente han igjen fra barneåra her.

Det var nok der vaktmester-spiren ble sådd. – Ja, kanskje det? Jeg har alltid likt å holde ting i orden, men det er vel egentlig en nesten medfødt interesse.

Helt nyoppussa sløydsal

Nå er også sløydsalen helt ny, med nye benker, nytt gulv, ny ventilasjon, og en del nytt verktøy. Kanskje blir det sådd nye vaktmester-spirer her?

Det er en god yrkesvei å gå, understreker Sven. Han trives med å ha ansvar for Ramnes skole: – Veldig ålreit, det er en givende jobb.

– Spesielt når det følger med en del kroner i den nye kommunen. Vi har fått en del midler, faktisk.

Korona-kroner til kommunen

En del av kronene ble vedtatt som investeringer i gamle Re kommune, noen i nye Tønsberg kommune, og de siste oppgraderingene er finansiert med korona-kroner fra sentralt hold som stimuleringstiltak for lokalt næringsliv. Flere firma har vært inne og jobba på skolen.

Nå skal skolebygningene stå trygt for vær og vind, kanskje over femti år til? Det som mangler på Ramnes skole nå, er uteleker. Noe har kommet til, men en del gode og gamle leker måtte rives etter en lekeplasskontroll.

Det søkes om midler både her og der for å erstatte et huskestativ, blant annet.

Perfekt beliggenhet

Ramnes skole ble tatt i bruk 16. august 1965, og skolen ble høytidelig innviet 25. november, står det i Ramnes bygdebok.

Skolen var pioner med SFO-forsøksprosjekt i sin tid, og har fått Bård Skolemester-prisen for godt arbeid med “Ramnes-modellen”: Like viktig som læring, er lek og moro – både for elever og lærere.

Ramnes skole har en fin beliggenhet med naturen i sin nærhet. Sammen med stort uteareal med fotball- og håndballbaner, akebakke og skiløype som passerer gjennom skolegården, og løpebane, ligger forholdene til rette for aktive skoletimer og friminutter.