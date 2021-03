For Christine ble koronapermisjon til kranseproduksjon: – Det finnes en krans for alt!

Christine har alltid vært en kreativ person. Da hun ble koronapermittert starta hun å lage dekorasjonskranser fra spisestuebordet hjemme i Skjeggestadåsen. – Mange forbinder kranser med julekranser, men jeg synes det finnes en krans til alt.

Christine Kiss (40) driver nå Kiss dekorasjon som en bigesjeft nå som hun er i full jobb igjen. Men da koronaen førte til at hun ble permittert fra sin jobb som personalmedarbeider og personalkordinator, tok hun hobbyen litt lenger.

– Det starta med at jeg skulle lage en julekrans til jula, forteller Christine til ReAvisa.

– Det var så gøy, og plutselig hadde jeg laga tjue stykker!

Hele huset fullt

Det kryr av pynt og kranser i hele huset. Mye av fritida går til å lage kranser, og Kriss lager cirka en krans om dagen. Så selges de via sosiale medier og snart en egen nettside. I tilllegg er flere av kransene hennes i salg på Re-torvet, på Hovs marked.

Christine lager kranser med alle slags temaer og til alle fire årstider. – Bare fantasien setter grenser, egentlig. Man kan bestille hva som måtte passe, og så lages kransen etter ønske.

– Det hadde vært fint å hvert fall fått tilbake utlegget, siden jeg gjør det mest for gøy, sier hun.

– Og jeg kan ikke sitte igjen med alle kransene jeg lager sjøl, sier Christine og ler.

Evigvarende investering

Tida det tar å lage en krans varierer, men det kan ta opptil fem timer. Inspirasjon henter hun fra pintrest, som hun nå har runda for alt som er å se av kranser.

– Det inspirerer også at det er økonomisk, miljøsparende og evigvarende, sier Christine, for alt er jo plast. Kransene kan holde i mange, mange år, så det blir jo en liten investering.

Pynten blir ofte litt dyr i innkjøp, og da blir etter hvert også kransene veldig dyre. – Jeg slår til når det er salg. For en liten stund siden var det salg på noen kranser jeg kunne bruke i Larvik, så da satte jeg meg i bilen med en gang for å sikre at jeg fikk kjøpt noen!

– Jeg plukker med meg litt her og der når jeg finner ting jeg tenker kan passe, forteller hun.

– Veit aldri hva som kommer til nytte

På en av kransene hadde hun brukt deler av en kunstig grassplen. Det er rett og slett litt som i det gamle eventyret:

Christine samler på ting og tang hun kommer over som fort kan komme til nytte når man driver med kranser.

For ikke lenge siden starta Christine i ny jobb i PCS Stokke Stål som personalkoordinator.

Så nå er kranseproduksjonen en bigesjeft ved siden av full jobb igjen.

