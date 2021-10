Det er forståelig at folk blir forbanna når det grisekjøres akkurat like ille som før. Til tross for at nå gjøres det mye for å få grisekjøringa vekk fra Re-veiene og ikke minst Revetal.

Dette er en leder og gir uttrykk for lokalavisas betraktninger.

Mandag morgen, etter MC-treffet for ungdom sist lørdag, var det liten forskjell å se på den vanvittige kjøringa mange presterer på vei til Re VGS, etter det ReAvisa får tips om fra flere lesere.

Samme dag som det var rånetreff på Revetal, kom det flere tips om råkjøring rundt om i Re. En lett-MC ble stoppa etter å ha kjørt på bakhjulet oppover Bispeveien. Det ble gjort hærverk med ATV.

Endelig tas motorungdommen på alvor

Dette til tross for at det nå skjer mer enn noen gang for å komme motorungdommen i møte. Det er en stor aksept blant folk flest, også i styre og stell, for å ta motorungdommens interesser på alvor.

Så ikke rot dette til nå. Når det rekkes ut ei hand, så ikke spol over den på bånn gass.

Vær så snill, oppfør dere langs veiene. Ikke vær totalt hensynsløse med bråk og børning.

Har ikke opplevd makan

Folka som graver fiber her i Re, har nesten ikke opplevd makan. De forteller til ReAvisa at de er rysta: Trafikken ved skolestart og -slutt er reine frislippet av idiotkjøring.

Også forbi varselskilt om veiarbeid og nedsatt hastighet til 30 km/t. Det bryr mange seg ikke det om i det hele tatt. De gasser til og med på – med overlegg, for å provosere og skremme.

En gang stoppa fiber-folka en av mange gjengangere som suser forbi hver morgen og ettermiddag, for å prøve å prate litt fornuft i unggutten.

Respektløst

Etter praten svarte han med å spinne av gårde og dra på bakhjulet. Det er så respektløst som det går an, mot folk som jobber langs veien med livet som innsats.

Til morgenen i dag var det et rotterace uten like – akkurat som før. Og det mandagen etter treffet på Håsken. Samme kveld som det var rånetreff på Revetal var det råkjøring rundt om i Re.

Dette er dokumentert. Og det er så synd. Spesielt for ungdommen sjøl.

De få som ødelegger så mye for de mange?

Det kan være de få som ødelegger for de mange. Eller så kan det være at ungdommer flest ikke skjønner hvilken historisk mulighet de har til å få til noe nå.

Jeg håper inderlig at motorungdommen evner å ta seg sjøl i nakken og skjerpe seg. For det skjer mye bra i bygda vår om dagen – til deres beste:

Som for eksempel kulturgarasjen på Elverhøy, et nytt ungdomshus på Revetal, rånetreff på Revetal, og kanskje et fast sted å møtes og herje – som sist helg på Håsken.