– For mange ungdommer er dette deres kultur

Motorungdommens sak løftes politisk, med skryt av rånetreffet på Revetal. – Nå ser vi flere positive initiativ – dette er viktig å få fram og bygge videre på.

Heming Olaussen (SV) fremmer en forespørsel i septembermøtet for Utvalg for kultur, idrett og folkehelse.

– Jeg er en ivrig leser av ReAvisa, og leser med glede om rånetreff på Revetal og alt som følger av det initiativet fra ungdomskoordinatoren i Re, nå ansatt i Ung i Tønsberg.

Også en form for kultur

Han mener det hele er et strålende eksempel på hvordan kommunen kan åpne opp døra for et miljø folk flest kanskje er litt ukjent med.

– Det er spennende med motorinteressert ungdom. Innafor kulturfeltet er det kanskje et fenomen som blir tenkt på som helt marginalt, men som er verdt oppmerksomhet.

– For mange ungdom er dette deres kultur, sier Heming.

– Strålende, spør du meg!

Han viste til flere oppslag i ReAvisa rundt motorinteressert ungdom i Re: – Det har vært oppslag rundt støy og konflikter. I det siste har dette tilsynelatende fått en mer positiv vri:

– Kulturhuset Elverhøy bygger i disse dager et eget mekkeverksted, blant annet ved hjelp av elever fra Re VGS, det planlegges for en ny kommunal ungdomsklubb på Revetal, og også dette rånetreffet på Revetal med overveldende tilslutning fra både ungdom og litt eldre motorinteresserte.

– At ungdomskoordinatoren spanderte pizza på hele hurven, ja dette er strålende spør du meg. Gledelig er det også å lese at det ble knytta mange nyttige kontakter på dette treffet.

– Dette må vi kunne få til

– Vil det være en ide om utvalget får en orientering om det som skjer i Re med tanke på motorinteressert ungdom og hva som skjer videre, sett fra ungdomskoordinatorens side?

Kommunalsjef Unni Bu forteller at det er god kontakt på tvers av flere gode initiativer som nå rører seg. – Så dette må vi kunne få til, så det følges opp på neste utvalgsmøte i midten av oktober.

Heming var innledningsvis litt nølende i forhold til om dette var rette utvalg å løfte motorungdommens sak videre i, men får full støtte.

Kultur er det så absolutt – god folkehelse også

– Midt i smørøyet dette her, sier utvalgsleder Alexander Bakke Hangås (KrF) som gjerne ser at Utvalg for kultur, idrett og folkehelse har ei hand på rattet i denne saken:

Kultur er det så absolutt, er utvalget enige om. Både med motor, musikk, arrangement og et godt miljø og samhold. Lars Jørgen Ormestad (AP) mener det å ta motorungdommen på alvor kan gi mange gode ringvirkninger:

– Det kan også skape bedre folkehelse for naboer som sliter med nattesøvnen på Revetal – hvis vi finner en god løsning på dette, annen enn å kjøre rundt rundkjøring på rundkjøring natta lang.

Mange baller i lufta

Cathrine Bøhle (SP) mener også at folkehelseperspektivet er viktig i denne saken videre – både for ungdommen som kan få rammer for motorinteressen, og for nabolaget på Revetal som kan få tilbake nattesøvnen.

Heming er strålende fornøyd med tilbakemeldingen, og ikke minst en bekreftelse på at det skjer mye med og for motorungdommen i bygda om dagen.

Som for eksempel MC-treffet for 16 til 18-åringer i dag lørdag 2. oktober, som en oppfølging av rånetreffet på Revetal midt i september.