– Syns dere Norge bør forurense mindre? – Jaaaaaa!

Klima og miljø var første tema da Ramnes-elevene skulle lære mer om politikk og demokrati i dag. Og da kom kjapt de politiske forskjellen fram.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Ramnes skole er veldig flinke i forbindelse med valg; til å vise hva politikk dreier seg om, ved å invitere politikere til debatt.

Og nok en gang var det ikke hvem som helst som hadde tatt seg tida til en debatt i gymsalen på Ramnes skole – midt i en travel valgkamp-innspurt.

En stortingsrepresentant og flere stortingskandidater

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Fremskrittspartiet) fra Re satt i panelet, det gjorde også stortingskandidat Maren Njøs Kurdøl (Rødt) fra Eidsfoss – som du begge kan lese om i dagens papiravis. Der kan du også lese om Karoline Lie (Senterpartiet).

Fra Høyre kom partiets 3. kandidat i Vestfold, som slåss om et sete på Stortinget i denne valgkampen: Henning Wold (Høyre) fra Tønsberg. Alle partiene representert på Stortinget var representert i debatten.

Heming Olaussen (Sosialistisk venstreparti) er langt ifra en ukjent kar her i bygda – men også med erfaring fra rikspolitikken, blant annet som den lengstsittende Nei til EU-lederen.

– Hva er viktigst? Masse penger, eller en verden det går an å leve i?

Først ut var miljø som tema. Miljøpartiet de grønne-representanten mener Norge gjør for lite for å være mer miljøvennlig, og får et ja i kor fra salen på spørsmålet om vi bør gjøre mer. Og da først og fremst å slutte helt med olje.

FrP-Morten mener vi ikke kan bare stenge igjen oljekrana, for da mister Norge masse inntekter – så mye penger at det nesten ikke går an å forestille seg.

– Hva er viktigst, spør da Rødt-Maren, – masse penger, eller en klode det går an å leve på?

– En klode det går an å leve på, svarer flere elever i kor.

– Er det ikke fantastisk?

Så fikk vi oppleve noe så sjelden som bilprat fra en SV-er. Så opptatt er Heming Olaussen (SV) blitt av bil, at han til og med hadde med en minnepenn med bilde av bilen sin på. Som alle fikk se:

– Se på bilen min! Er den ikke fin? Også er det en el-bil. Hvor mange av dere har en el-bil i familien?, spør Heming – og mange armer rekkes i været.

Så viser Heming til eksempelet Den magiske fabrikken, rett borti gata, der miljøtiltak er blitt satt ut i praksis – til nytte for oss alle:

– Der blir matavfall fra alle dere – som dere sorterer hjemme – til gass som bussene kan kjøre på. Er det ikke fantastisk?

– Dette går bra, vi må ikke være redde

Teknologi-optimistene var i flertall i denne miljødebatten. – Fremskrittspartiet sier at vi miljøpartier skremmer dere unge, og at vi er dommedagsprofeter. Men jeg vil heller si at det er Fremskrittspartiet som skremmer, sier Venstre-representanten:

– Vi har finni så mye olje, så mye at vi kanskje ikke kommer til å trenge alt før oljealderen er forbi. Derfor er det nettopp det å fortsatt tenke på olje som er farlig framover.

Odd Gjerpe (Kristelig folkeparti), med fartstid fra lokalpolitikken i gamle Re kommune, er glad for at de grønne partiene drar alle de andre partiene i en mer grønn retning.

– Det skjer mye bra nå, for overalt ser vi at flere og flere tenker på dette med miljø og finner bedre løsninger. Så dette går bra, vi må ikke være redde.

– Hvordan er det å være på Stortinget?

Arbeiderparti-representanten mener vi er heldige her i Norge: – Vi har veldig flinke folk som nå jobber med olje, som vil bli kjempeflinke til å jobbe med mer grønne arbeidsplasser som forurenser mindre framover.

Så var det noen ordvekslinger om skole, og der annonserte Henning Wold (H) først som sist: – Høyre er for lekser. Så kan dere bue så mye dere vil, men vi mener det er viktig for læring.

SP-Karoline fortalte om venner og kjente som driver gård, som hun vil at skal kunne leve av det. Og Morten Stordalen (FrP) fortalte om hvordan det er å være stortingsrepresentant.

Da fulgte flere av de andre i panelet godt med, for det kan godt hende at også de blir å finne på stortinget etter valget.

Hvem? Det veit vi først etter valget mandag 13. september 2021.

