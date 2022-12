Dugnadsgjengen sørger for skiføre og akebakke før jul

Denne helga er det fullt mulig å ta seg en skitur i Re. – Finn fram grusskia, er oppfordringa hvis du skal ut i Re-løypene.

Snøproduksjonen er i full gang på Bibo, og fortsetter så lenge det er minusgrader – og denne helga får dugnadsgjengen god hjelp fra Kong Vinter til å spe på med et godt lag med naturlig snø.

I Re-løypene holder snøværet så vidt til å pakke en liten såle med snøskuter, men ikke stort mer. Her gjelder det å spare gromskia foreløpig.

Skiføre – så vidt!

For i Re-løypene er det bare blitt kjørt med snøskuter i håp om å få pakka en god såle for resten av sesongen. – Det er fortsatt litt for lite snø i terrenget, men på Bjønnmyrsveien blei det ganske bra.

– Finn fram grusskia, oppfordrer Re-løypene på sin Faceboook-side. De råder alle som skal ut på skitur å parkere på den nye parkeringa ved Risås.

– Det er lite snø ifra parkeringa og opp til veien, men derfra å innover er det veldig fint. God tur!

Skispor og akebakke

På Bibo ble det meldt om en liten sløyfe med skispor allerede onsdag den siste uka, nå i løpet av helga har det blitt enda mer skispor med snøproduksjon i kuldegradene:

– Løyper er kjørt og lysløypa er pakka med snøskuter. I tillegg har skuterføreren laga en akebakke ved Gapahuken, opplyses det på Våle-løypenes Facebook-side.

– Vi har cirka en kilometer med skispor klart per nå. Vi jobber med å utvide og åpner mer så fort det er klart. Da er det bare å nyte!

