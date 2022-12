– Det må i ReAvisa, «lokalt» og «kortreist» og sånn!

Elevene har gjort alt fra A til Å, før honningen skal selges på juleavslutninga. De er rause når de fyller opp stappfulle glass: – Da blir kunden fornøyd, veitu!

På Ramnes skole er årets birøkt-sesong godt og vel over, og honningen skal på glass og være klar for salg til juleavslutninga.

Der skal så mange som opptil 800 glass med sommer- og lynghonning selges.

Hele skolen i sving

Ramnes-elevene står for alt, fra produksjon til salg. ReAvisa var innom en travel skoledag, der flere klassetrinn var i sving med sine arbeidsoppgaver.

6. klassingene Martin (11), Nathan (11), Kacper (11), Augustinas (11) og Jacob (11) starta som birøktere i 5. klasse og fulgte produksjonen helt inn til siste slutt i høst.

Nå tapper de honning i glass.

Stappfulle glass

– Oi! Det glasset her blir veldig fullt!, sier Nathan med glasset i handa mens Kacper skrur igjen krana så fort han makter. Honningen er tjukk og fin og kommer litt i rykk og napp:

– Det gjør ikke noe, er gutta enig om når det gjelder det stappfulle glasset med honning opp til lokket:

– Da blir kunden fornøyd, veitu!

Godt med honning

Gutta forteller til ReAvisa at det er gøy å jobbe med birøkt, og at det de driver med nå er mer tålmodighetsgreie: – Vi liker dette sånn passe, for det er mye mer moro å jobbe ute med biene.

– Men nå kan vi ta ei skje med honning innimellom, og det er godt! Ikke for mye da, for da blir det litt kvalmt. Et helt glass, for eksempel. Da er det mer kvalmende enn en hel godtepose.

– Men det er sikkert mye sunnere med honning, da.

iPaden full av forslag

Rett borti gangen sitter 7. klasse og planlegger markedsføringa – det viktigste blir å selge honning på juleavslutninga. Der vil glassene bli pent pakka inn, og elevene foreslår tre for prisen av to-dealer.

Kanskje blir det en reklamefilm, men helt sikkert blir det noe i ReAvisa. 7. klassingene er fjorårets birøktere, så de kjenner produktet de skal selge godt:

Brede (12), Solan (12), Elija (11) og Malin (12) har iPaden full av forslag.

Pakker pent inn

– Jentene vil pakke det pent inn, forteller Solan. – Jeg tenker det er viktigere med reklame i ReAvisa, «lokalt» og «kortreist» og sånt!

1. til 4. klasse, pluss SFO, har laga forslag til etiketter. De eldste elevene kårer en designvinner sammen med Ole Bjørn.

ReAvisa skreiv om birøkt-prosjektet til Ramnes skole da det starta opp for to skoleår siden.

Lærer om hvor maten kommer ifra

Så å si hele skolen er engasjert i «Ramnes skole honning og birøkterlag», der prosjektet er bakt inn i flere fag på alle klassetrinn.

– Dette henger jo sammen med det at vi skal lære hvor maten kommer fra, og lære om naturen og oss, forteller Ole Bjørn Moen, undervisningsinspektør ved Ramnes skole og sertifisert birøkter.

1. til 4. trinn skal bidra med design av honningetiketter, 5. trinn er birøktere fra våren av og følger prosessen videre i 6. klasse med foredling av honning og klargjøring for salg. 7. klassingene har ansvar for økonomi, regnskap, markedsføring og salg.

Overskuddet av honningsalget skal gå til å styrke læringsmiljøet på skolen.

Kort om Ramnes skole honning- og birøkterlag: