Fortsatt stengt vei: – Nå kan vi straks starte å grave

En midlertidig gangvei er straks ferdig, og da begynner veiarbeidene for alvor på Ramnesveien – som har vært stengt i over en måned nå.

Det er veimester i Vestfold og Telemark fylkeskommune Kai Olav Ims som oppdaterer lokalavisa mandag 12. desember 2022:

– I løpet av dagen er vi ferdig med en midlertidig gangvei, sånn at myke trafikanter fortsatt kan passere veiarbeidsområde når vi starter å fjerne asfalten på veien.

På den helt sikre sida

Veien har vært stengt for alle kjøretøy, men det har vært fritt fram å gå og sykle her. Det blir det fortsatt, via ei midlertidig sløyfe vest for veien.

Så fort asfalten er fjerna, kommer det geologer for å sjekke at grunnprøvene de har tatt stemmer med det de finner når de har begynt å grave.

– Det er for å være helt sikre på at planen vi har lagt er det riktige å gjøre, forteller Ims til ReAvisa.

Antar åpning på nyåret

På spørsmål om videre framdrift og åpning av veien igjen, er svaret usikkert. – Vi hadde håpa før jul, men vi tør ikke si det – det kommer an på mange usikre momenter.

– Det spørs nå på hva geologene sier når vi begynner å grave, det kommer an på leveringstid, og det kommer ikke minst an på vær og temperatur framover.

– Men på nyåret, det kan vi anta, sier veimesteren.

Jordebilrace sist helg

Ramnesveien er stengt rett etter innkjøringa til Ramnes søndre gård, der det er julemarked alle disse førjulshelgene. Det ble nesten litt komisk sist helg, da flere besøkende kom humpende over jordene.

Det varsles nemlig om stengt vei ved krysset til Tinghaugveien, og da antar nok mange at man ikke kan kjøre helt fram til innkjøringa til Ramnes søndre – men det kan man.

Derfor er det langt ifra nødvendig å ofre bil og understell for å komme seg fram til Ramnes søndre, som har juleåpent også lørdag og søndag neste helg.

Stengt i over en måned nå

Det var 7. november i høst at ReAvisa var først ute med nyheten om Ramnesveien, som flere frykta at var på vei til å skli ut rett sør for Ramnes kirke. Da ble veibanen innsnevra.

Ikke lenge etter ble veien helt stengt, det skjedde 10. november – og siden har veien vært stengt i påvente av resultatene etter geologiske undersøkelser av grunnforhold.

Nå starter veiarbeidene for alvor, med både svarene på undersøkelsene og en midlertidig anlagt gangvei på plass.