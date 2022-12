Her blir det bønder, rånere og sosser på scenen

Til våren blir det premiere for ungdomsteateret, der ungdommene sjøl skriver og framfører et stykke om å hvordan det er å være ungdom i Re. I kveld er siste øving før jul – og alle interesserte er velkommen til Kulturhuset Elverhøy.

Ungdom på bygda er alt mulig, og her i Re har vi mange forskjellige ungdomskulturer – alle disse fanger ungdomsteater-gjengen på Kulturhuset Elverhøy opp i sin forestilling «Bobler og terninger».

De røper ikke stort fra handlingen, annet enn at «skjelettet» til forestillingen er på plass: Det blir trøbbel når en råner forelsker seg i en soss.

Trenger flere folk på og bak scenen

Teaterungdommene vil vise fram det flotte ungdomsmiljøet her i Re, som har et stort spenn. Her han alle være seg sjøl, og alle som vil være med på teater er hjertelig velkommen til Elverhøy.

Forestillingen er fortsatt i prosess, så alle som vil kan komme og være med på å få handling på plass – her gjør ungdommene alt sjøl fra A til Å.

Og det er Re-ungdom som står på scenen på vårparten når alt er på plass. Alle som er interessert kan komme til Elverhøy i kveld.

Torsdag 15. desember er nemlig siste øving før jul, fra klokka 18.00 til 20.00.

Viser fram ungdomsmiljøet i Re

Ungdommene lager teater for andre ungdommer – men også voksne, som kan få litt bedre innsikt i hvordan det er å være ung i dag. Og kanskje huske tilbake til sin egen ungdom?

ReAvisa får fortalt at vi får se rånere, vi får se forskjellen på og være bonde og soss, og det blir også noe om russemiljøet ved Re VGS, pluss mye mer.

– Vi vil lage noe for ungdommen, men vi ønsker oss også voksne i salen, som kan mimre tilbake til sin ungdomstid.

– Og kanskje skjønne dagens ungdom litt bedre?

– Vi har det kjempegøy!

Teater-ungdommene satser på å ha en ferdig forestilling klar i mars – april-tider. De er nå i oppstarten 13 – 14 stykker totalt, inkludert ett par voksne. De blir gjerne flere ungdommer i alderen 13 til 20 år.

– Det trengs mange flere enn de som står på scenen – vi trenger folk som liker å skrive og tilrettelegge, vi trenger musikere i bandet – der blir det fullt trøkk!,

– Vi trenger folk som tar ansvar for lys og lyd og alt som trengs med kostymer og kulisser – alt mulig.

– Vi har det kjempegøy!

Settes opp på dugnad

Kulturhuset Elverhøy drives på frivillig basis, ungdomsteateret er også basert på dugnad. Oppsetningen gjøres mulig gjennom støtte fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner).

Hvis dette høres spennende ut kan du møte opp på Elverhøy i kveld eller sende en melding på Kulturhuset Elverhøy sin Facebook-side.

Har du spørsmål så er Sindre Gade Johnsen rette kar å kontakte på telefon 98 48 28 88.

Kulturhuset Elverhøy finner du i Stasjonsveien 4 i Ramnes.

Les mer om kultur i Re.