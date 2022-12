Bensinstasjon-kø på Bispeveien

– Køen til pumpene forplanter seg til langt utpå fylkesveien, forteller flere ReAvisa-tipsere.

– Plutselig 17,45 kroner per liter diesel på Revetal. Da blir det kø og kaos!

Det forteller en av flere ReAvisa-tipsere torsdag 15. desember 2022.

Bensinprisen er i skrivende stund 16,50 per liter.

Trafikale utfordringer

En av ReAvisa-tipserne sender bilder av bensinkøen som går ut av bensinstasjonen og på Bispeveien.

Det skaper noen trafikale utfordringer for trafikken på Revetal, får lokalavisa fortalt.

Flere blir stående i kø – også de som ikke står i kø til bensinstasjonen.

Et kupp?

Og det for en literpris som hadde fått folk til å kjøre pent forbi og vente med å fylle for en liten stund siden.

På samme tid på året for ett år siden kunne du fylle for en gjennomsnittlig literpris mer enn fem kroner under prisen som nå skaper kaos.

Ifølge Drivstoffappen er prisen like «lav» på Shell på Svinevoll, men ikke i for eksempel Andebu eller andre steder rett rundt Re. Så bensinstasjonene i Re skiller seg ut med lavest pris.

Men aller lavest pris i landet finner du i skrivende stund hos Uno-X på Kongsberg, med en literpris på 14,97 på bensin og 14,97 på diesel.