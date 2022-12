Slåsskamp og super stemning – se bildene

Spennende lokaloppgjør i Ramneshallen – helt inn til siste sekund.

Ramnes tok i mot Tønsberg Turn til en skikkelig lokalderby i 4. divisjon i Ramneshallen mandag 12. desember, der nabolagene som tidligere tilhørte hver sin kommune ligger ganske så likt på tabellen.

Så javngode er lagene at de følger hverandre hele veien – Ramnes ligger lenge litt under, men hjemmelaget utlikner til 14 – 14 når det gjenstår 14 minutter.

Stødig sisteskanse

Det var etter to viktige skåringer av rutinerte Desiree G. Olsen, og også som følge av strålende redninger av Ramnes-målvakta som også redder ei straffe.

Dessverre er TT sin sisteskanse minst like solid – gjestenes målvakt blir også kåra til deres beste spiller.

Ei måltørke, lik den på starten av kampen, setter inn fra midten av 2. omgang.

Skikkelig slåsskamp

I innspurten blir det tett mellom utvisningene og glissent med spillere på banen. TT sin nummer 5 er en vrien nøtt å knekke for Ramnes-jentene, helt til hun blir kjørt i senk.

Det fører til enda en utvisning for Ramnes, før den samme nummer 5 sørger for å bli utvist sjøl – en skikkelig slåsskamp, rett og slett.

Men fortsatt god stemning og smil å se på banen – her var begge lag like gode. Og like heltente.

Minste mulige margin

Med to minutter igjen er Ramnes to mål bak, men får en spiller mer på banen helt mot slutten. Ett mål sitter, men ikke det andre – det blir heller enda en tominutters utvisning på Ramnes med under minuttet igjen av kampen.

Dermed blir fasiten tap med ett eneste mål med sluttresultatet 18 – 17 til TT i denne superspennende hjemmekampen, der det kokte både på banen og på tribunen.

Nå er siste hjemmekamp spilt for i år, neste hjemmekamp blir allerede mandag 9. januar mot Reistad.

