– Bare det å være nominert er stort

– Utrolig stolt, sier Jeanette Hegg Duestad som er nominert til Årets kvinnelige utøver sammen med navn som Therese Johaug og Ada Hegeberg. Også Fredrik Solberg er nominert til hele Norges Idrettsgalla.

«Et eventyrlig norsk idrettsår avsluttes med Idrettsgallaen 2023», heter det i ei pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Og dette eventyret har to Re-utøvere bidratt stort til, som sto for et eventyrlig idrettsår for oss i heiagjengen her hjemme i Re.

Direktesendt på NRK

Skytteren Jeanette Hegg Duestad og svømmeren Fredrik Solberg vant begge sine kategorier i den regionale Idrettens festaften i fjor seinhøst.

Tidligere har de begge blitt kåret til Årets Idrettsnavn i Re, det skjedde i helt i starten av deres karrierer som nå er på verdenselite-nivå.

Nå skal de kjempe om heder og ære mot landets største idrettsstjerner i den nasjonale Idrettsgallaen.

Den holdes på Hamar lørdag 7. januar og sendes direkte på NRK1.

Idrettsstjerner

Jeanette Hegg Duestad er nominert til Årets kvinnelige utøver. Prisen tildeles den kvinnelige utøveren, som etter juryens vurdering, har stått for den fremste internasjonale prestasjonen/resultatet i året som gikk.

Blant de nominerte, foruten Re-jenta, er en bryter, friidrettsutøver, kombinertutøver, styrkeløfter, vektløfter og skiskytter. Det er flere store idrettskjendiser blant de nominerte:

Fotballspilleren Ada Hegeberg, skiløperen Therese Johaug og håndballspilleren Nora Mørk er blant de langt ifra ukjente idrettsnavnene Re-jenta konkurrerer mot.

Fire nominerte

Fredrik Solberg er nominert til Årets mannlige parautøver. Prisen tildeles den mannlige parautøveren som, etter juryens vurdering, har levert den fremste

prestasjonen/det beste resultatet internasjonalt siste år.

Her kjemper Re-gutten mot tre andre nominerte, det er parautøvere i friidrett, alpint og bordtennis – totalt er det fire nominerte til denne prisen.

Og vi reinger kan se på enda en pris med stor interesse, for Jeanette og skytterlandslagets trener er nominert til prisen Årets trener.

Espen Berg-Knutsen konkurrerer mot blant andre håndballtrener Thorir Hergeirsson og tennistrener Christian Ruud.

– Stort!

– Utrolig stolt av å være nominert under Norges idrettsgalla, sier Jeanette Hegg Duestad som gleder seg til en uforglemmelig lørdag.

Re-jenta er fullt klar over at det er et knallhardt felt med nominasjoner.

– Men bare det å være nominert er stort!

Les mer om sport i Re.