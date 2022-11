Hjembygda, kommunen og ordføreren gjør stas på VM-helten vår: – Det er helt utrolig, det du driver med!

Jeanette Hegg Duestad er endelig hjemme i Re igjen, etter VM-triumfen. Og med seg hadde hun alle fem medaljene fra Kairo – til stor glede for både barnehagebarn og voksne.

– Fantastisk innsats, vi er altså så utrolig stolte av deg!, sier ordfører Anne Rygh Pedersen til Jeanette Hegg Duestad (23) i Revetalparken i dag fredag formiddag 11. november 2022.

Jeanette har satt sine bein på norsk jord og akkurat kommi hjem til Re, etter et VM der hun ble den beste utøveren i hele mesterskapet med fire gull og en bronse.

Kjendis i hjembygda

– Dette var veldig fint, jeg setter utrolig stor pris på det, sier Jeanette til lokalavisa. Nå er hun en kjendis i hjembygda, der alle heier på vår store idrettshelt.

Jeanette elsker sporten sin, og få eller ingen i hele verden er like allsidig innen skytesporten som henne. Det viser medaljefangsten i årets VM til det fulle.

I tillegg til heder og ære fikk også Jeanette 5.000 kroner fra kommunen til videre satsing.

Hun har også mange lokale Re-firmaer som sponsorer.

Stor stas med medaljer

Barnehagebarn fra Brår kasta glans over det hele med flagg, heiarop og jubel, og de sang og dansa for verdensmesteren. Barna fikk til gjengjeld se og ta på medaljene.

Det var også stor stas for alle barna, men også for de voksne som spaserte og passerte i parken og stoppa opp for å være med på velkomsten til hele bygdas VM-helt.

Også ordføreren lot seg imponere stort over vekt og omfang av de store, flotte og ikke minst blanke medaljene.

Sjøl er Jeanette mest stolt av bronsemedaljen i OL-øvelsen 3 x 20 på 50-meter.

– Kjempekoselig!

Og det til tross for fire gull i resten av mesterskapet. – Det viktigste er utvikling og prestasjoner, ikke medaljer i seg sjøl, forklarer vår lokale toppidrettsutøver til ReAvisa.

Etter velkomsten i Revetalparken gikk gull- (og bronse-) jenta de få meterne til blokka der bestemor bor for å besøke henne.

– Det er alltid trivelig å komme hjem til bestemor – og Re, sier Jeanette og smiler. Etter VM har hun lada batteriene på ferie.

Jeanette forteller at hun er veldig glad for oppmerksomheten fra hjembygda, kommune og ordfører: – Kjempekoselig!

