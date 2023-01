Lavin og Mathea tok i mot Erna Solberg på Re-besøk: – Fantastisk fint at hun vil høre om styrkeklassen vår

De var kjempenervøse, men det gikk helt fint å prate med Erna og ordførerkandidat Frank: – Fantastisk fint at de vil besøke oss, dette er viktig å få fram – at flere får greie på hvor viktig styrkeklassen er, sier Lavin og Mathea.

Erna Solberg, tidligere statsminister, og Frank Pedersen, ordførerkandidat, fronta et Høyre-følge på Re-besøk i dag. De besøkte Revetal ungdomsskole og var først innom styrkeklassen.

Lavin Idris (15) og Mathea Gustavsen Sollie (15) så Erna komme fra vinduet i klasserommet, og de var så nervøse at de begynte bare å le, forteller de til ReAvisa.

Fan av Erna

– Vi kjenner ho jo godt fra TV, vi synes hun er flink og tøff som sier det hu mener, forteller jentene til lokalavisa – om Erna Solberg. – Også har jeg snakka med henne før, forteller Lavin.

– Jeg tok selfie med henne og fikk prata litt med henne da Erna var på Re-torvet under valgkampen for to år siden, forteller Lavin – og da havna hun og Erna på forsida av den neste ReAvisa.

– Jeg er litt fan, innrømmer Lavin lett.

Gikk fort over

Jentene var veldig nervøse, men det gikk fort over. – For det er så viktig å snakke om styrkeklassen. Vi er så heldige som har dette tilbudet, og skulle ønske at alle som trenger det får det samme.

Lavin forteller at hun har det mye bedre nå, og sånn hadde det ikke vært uten styrkeklassen. Mathea forteller om to hopp opp på karakterskalaen i matte, og en hel karakter bedre i snitt.

I tillegg har de fått jobb ved siden av skolen.

Elevene blomstrer

Styrke-elevene er på skolen tre og en halv dag i uka, en halv dag er de på videregående skole, og en dag er de ute og jobber. Flere elever er også på Håsken hos Heitman og skrur og lærer fag gjennom praktisk læring, som ReAvisa har skrivi om tidligere.

Lavin og Mathea fikk jobbe på Meny Revetal gjennom skolen. – Der har de hatt ungdom i jobb i alle tider, men neppe har de hatt flinkere ungdom enn disse i arbe, forteller Frank Wedde, ungdomsskolelærer og ungdomsarbeider.

– Tilbakemeldingene er bare til å glise av – de lærer fort, de er blide og kjappe til å jobbe – og de blomstrer når de får kommi seg ut for å jobbe, og ikke sitte stille ved skolepulten.

Får trua

Rektor Mona Elisabeth Larsen forteller at dette er det fjerde året med styrkeklassen ved Revetal ungdomsskole. Tidligere har hun sagt til ReAvisa at dette er et så viktig tiltak, at det prioriteres sjøl i et trangt skolebudsjett.

Styrkeklassen gjelder hovedsakelig 10. trinn, med noen elever nå og da fra 8. og 9. trinn. Erfaringene etter tre hele skoleår med tilbudet, er veldig gode, forteller Frank:

– Erfaringene er at det går veldig bra, mange går opp i karakter og de trives bedre. Det er hovedgreia – at de ser at de kan noe, at de får trua.

Erna: – Mer av slikt

Det er eksempler på at 10. klassinger har vært utplassert en skoledag i uka hos en bedrift, som så har tatt eleven under sine lærling-vinger og eleven har gått et fireårig lærlingløp til fagbrev.

Erna Solberg lar seg imponere av dette opplegget, som Revetal ungdomsskole og Re er aleine om å ha i nye Tønsberg kommune. Høyre vil ha mer av slikt, forteller hun.

– En av Høyres valgkampsaker var mer tilpassa opplæring sist, og det blir det igjen – dette er fortsatt en viktig sak for oss.

– Vi er heldige

Ordførerkandidat Frank Pedersen viser til at Høyre har fremma et tekstforslag der de vil utrede alternativ opplæring og gjerne jobbe for at det innføres et liknende opplegg som i Re i resten av Tønsberg.

– Dette burde vært ved alle skoler, er alle 10. klassingene i styrkeklassen krystallklare på i prat med Erna og Høyre-følget.

– Vi er heldige, men alle som trenger det burde vært like heldige som oss.

Flere veier til mål

Det finnes liknende tilbud i Tønsberg, men skulle Re-elevene benytta seg av det så må de bli skrivi ut fra Revetal ungdomsskole og inn på en ny skole. Den store fordelen med styrkeklassen ved Revetal ungdomsskole er at Re-elevene fortsatt er en del av sitt lokale skole- og klassemiljø.

– Vi er med de andre, vi gjør akkurat som alle de andre – vi bare gjør det på en litt annerledes og mer praktisk måte. Vi skal kunne det samme til sjuende og sist, og vi har den samme eksamen.

Men veien til målet kan være litt alternativ, med flere praktiske oppgaver å henge teorien på. – Disse elevene prøves på akkurat samme måloppnåelse som alle andre, forteller lærer Frank.

Høy traktor-tetthet i Re

– Styrkeklassen er til god hjelp for oss, forteller Lavin og Mathea, – det er fint å gå her før vi skal videre i livet. Vi går garantert ut av ungdomsskolen med en bedre følelse og bedre karakterer.

Erna Solberg spør nysgjerrig hele klassen, som denne dagen teller seks stykker, hva de driver med. Ved siden av skole og fag jobber flere på Meny Revetal, andre på gård, og en svarer at han leser på teorien til traktorlappen.

– Åja, jeg er jo i Re – så selvfølgelig!, sier Erna og ler godt sammen med styrkeklassen, lærere, rektor og resten av Høyre-følget. Før hun gir den vordende traktorsjåføren en liten leksjon i vikeplikt.