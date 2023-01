Nyttårskonsert: Sjekk alle som skal synge og spille

– Bygda vår har en lang og rik tradisjon på et blomstrende kulturliv – dette er virkelig en gave til oss alle, og på Nyttårskonserten kan dere alle få oppleve dette, sier Frank Wedde.

Helt siden 2015 har det i moderne tid vært Nyttårskonserter på Elverhøy, bare avbrutt av ett par korona-år. Dette er en stor happening for både de i salen og de på scenen.

Mange har tatt sine første skjelvende skritt ut på Elverhøy-scenen foran en fullsatt sal, og i år skal nye unge talenter få synge og spille, samt mer etablerte artister fra bygda vår.

Hele lista over artister ser du i bånn av denne saken – dette blir helt fantastisk flott!

En glede for alle

– Etter mye glede og latter er vi nå klare til å presentere årets utgave av Nyttårskonserten, melder Frank Wedde på vegne av Nyttårskonsert-gjengen.

– Dette er først og fremst en mulighet for bygdas talenter til å vise hvor flinke der er, og hva de elsker å bruke mye av fritida si på – og det er en mulighet for publikum til å applaudere deres innsats og talenter.

– Det er altså en glede for alle – både på scenen og i salen.

Festforestilling

Da Nyttårskonserten ble etablert som en nyttårstradisjon i 2015, var det som en del av den store redningsjobben for å få Kulturhuset Elverhøy opp på beina igjen. For etter mer enn hundre år som forsamlingslokale var det nesten kroken på døra året før.

Nå er bygdas storstue i Ramnes full av kulturaktiviteter, hele uka lang. Seinere i år blir det ungdomsteater-premiere her. Årets Nyttårskonsert har såpass mange deltagere at det blir en tjue minutter lang pause, med muligheter for å besøke kiosken som selger vafler, kaker og drikke.

– Velkommen til en festforestilling! For FOR en fest det blir!!!

Disse står på scenen i Nyttårskonserten 2023:

Otto jr Lagarhus

Synnøve Lagarhus

Mikkel Bergli

Aurora Jonassen

Brynja Søyland

Nora Dalseth

Kaya Glåmen

Charlotte Sofie Eliassen Holtung

Katrine Hallenstvedt Lid

Oda Joberg

Ragnhild Elise Rivrud Jevanor

Nora Bøhle Sviland

Mathilde Skjeggestad

Hillevie Hansen Jarle

Benedicte Brudvik

Angelica Romøren Skarsholt

Julie Andrea Bakke

Amelia Larsen

Caspar Leander Solberg

Oda Marie Vivestad

Artister fra teaterforestillingen “Bobler og terninger»

Sindre Gade Johnsen

Truls Gran

Bjørn Thomassen

Les mer om kultur i Re.