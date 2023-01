Lastebil i grøfta – veien stengt i begge retninger

Store trafikale problemer etter at en lastebil har fått trøbbel på glatte Re-veier i snøværet.

Sør-Øst politidistrikt melder klokka 13.00 onsdag 4. januar 2023:

– Vogntog i grøfta, skal ikke være personskade. Politiet er straks på stedet, som skal være på Sørby.

Sperrer veien i begge retninger

Politiet er framme i Re noe seinere: – Vogntoget sperrer veien i begge retninger. Vegtrafikksentralen er varsla.

Uhellet har skjedd på Sørby ved krysset Sørbyveien – Kopstadveien.

Snøen laver ned over Re, og det er vanskelige kjøreforhold.

Oransje farevarsel på grunn av mye snø

Som varsla, for det ble i forkant av onsdagens snøvær utstedt oransje farevarsel for Østlandsområdet og Agder om at det kan komme svært mye snø.

– Dette kan føre til vanskelige kjøreforhold og lengre reisetider enn normalt, melder Vegtrafikksentralen.

I en oppdatert melding fra politiet informeres det om at lastebilen har fått på kjetting og kommer seg videre.

– Veien er åpen, melder Politiet i Sør-Øst en drøy halvtimes tid etter første melding om trafikalt trøbbel.