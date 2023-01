Tenner lys og synger for trafikkofre i året som gikk

Blant bidragsyterne på scenen er Re-jenta Charlotte Sofie Elisassen Holtung.

118 personer mistet livet på veiene i i 2022, 12 av disse i Vestfold og Telemark. Både på landsbasis og i fylket vårt er dette en stor økning fra året før der igjen.

– Førstkommende søndag skal vi minnes de som mistet livet og vi oppfordrer alle til å være med på markeringa, inviterer aksjonen. Dette blir den 29. i rekka.

– Viser at vi bryr oss

– Nok et år ligger bak oss og vi ønsker å invitere til minnemarkeringa «Lys til ettertanke». For dem som har mista en av sine eller blitt alvorlig skada har det vært mange tunge stunder. Dette arrangeres for å vise at vi bryr oss, og i respekt for de som har opplevd trafikkulykker på nært hold.

Året som gikk bragte med seg en økning på nesten femti prosent drepte i trafikken, sammenlikna med året før. Ikke siden 2016 har vi hatt like mange omkomne i trafikken, melder Trygg Trafikk:

– 2022 har vært et tragisk år for trafikantene, konstaterer Trygg Trafikk i ei pressemelding.

Justisministeren kommer

Minnemarkeringa skjer i Skjee kirke i Stokke søndag 8. januar. Blant bidragsyterne på scenen er Re-jenta Charlotte Sofie Eliassen Holtung som synger sammen med Hans Frønes på gitar.

Fylkesvaraordfører Maja Foss Five, veidirektør Ingrid Dahl Hovland, biskop Jan Otto Myrseth og sokneprest Jan Otto Bustadmo kommer også.

Det gjør også justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Årets pårørendetale holdes av Laila Taraldlien.

Kort om «Lys til ettertanke» søndag 8. januar 2023: