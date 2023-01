Vinterens første poenglangrenn og lysløyperenn

Sjøl om det aller meste har smelta sammen, så er det fortsatt én forskjell på de to gamle kommunene Ramnes og Våle: Det heter lysløyperenn i Ramnes, og poenglangrenn i Våle. Sånn er det bare.

Og vinterens første renn – enten det er lysløype- eller poenglang- som forstavelse, er denne uka begge steder. Det sørger IL Ivrig for på Bibo, og det sørger Ramnes IF for i Bergsåsen.

I Våle er det hver tirsdag, fra og med i kveld 17. januar, og så lenge det er skiføre. Det samme gjelder i Ramnes, der det er hver onsdag, fra og med i morgen 18. januar 2023.

Kort om poenglangrenn på Bibo:

Hver tirsdag klokka 18.30, første tirsdag blir denne uka, 17. januar 2023.

Det blir skikarusell for alle barn fra klokka 18.10 til 18.30, oppmøte på skiskytterstadion.

Registrering og startnummer hentes inne i Vålehallen. Her er det også kafe med salg av vaffel, saft og kaffe.

Arrangør er IL Ivrig.

Kort om lysløyperenn i Bergsåsen: