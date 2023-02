3,75 millioner er bevilga til uteområder i bygdebyen vår: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

Alle som bryr seg om Revetal – og det er vel hele Re – er invitert. At det er mange meninger viste blant annet bråket rundt Burger King-skiltet. Alle føler et eierskap til bygdebyen sin, og alle har en mening om åssen det skal se ut her. Og nå har alle muligheten til å si sin mening.

Tønsberg kommune skal lage en handlingsplan for Revetal sentrum, med fokus på utearealene, forteller Marthine Søyland Hoel, samfunnsutvikler i Virksomhet folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune:

– Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere vil samles og oppholde seg utendørs på Revetal?, er spørsmålet.

Pengene er klare

Det er allerede bevilga penger til å gjennomføre tiltak over en femårsperiode. Og det er ikke småpenger det er snakk om: Det er satt av totalt 3,75 millioner kroner til prosjektet, der det utgjør 750.000 kroner i året i fem år.

Det er ikke første gang det spørres om hva vi savner og trenger på Revetal. På nyåret for sju år siden spurte ReAvisa våre lesere om forslag, og ei ordsky viste at det største ønsket var kaffebar.

Etter det har det blitt opptil flere kaffebarer på Revetal – nå kan du få god kaffe mange steder i bygdebyen vår.

Åpent for forslag

Nå er det utearealene som skal friskes opp – det skal bli mer attraktivt å oppholde seg ute i bygdebyen vår. I den forbindelse blir det et dialogmøte på Revetal bibliotek tirsdag 7. februar der innspill ønskes velkommen:

Hvordan vil folk ha det på Revetal? Hva ser folk for seg? Hvilke ideer finnes der ute? Fra ordskya i ReAvisa for sju år siden kan vi hente mer lekeapparater i parken, bondens marked og griller.

Målet er å skape plasser hvor folk vil møtes, og akkurat sånn som saken står nå er alt åpent – alle forslag kan legges på bordet. Og det finnes penger til å realisere forslag.

Sitteplasser og aktiviteter

Alle som bryr seg om Revetal sentrum inviteres til å diskutere hvordan pengene best kan brukes for å skape de beste møteplassene, aktivitet og hyggelige uterom for de som bor der, de som driver næring og jobber her, og alle som er på besøk.

– Vi gleder oss til å skape noe sammen, som er med på å styrke sentrum. Pengene skal brukes på fysiske tiltak i sentrumskjernen. Det kan for eksempel bety at vi kan lage flere hyggelige sitteplasser i parken og skape aktivitetsområder som trekker til seg barn, unge og eldre.

– Kanskje en petanque-bane, et dyrkingsområde eller en lekepark? Målet er rett og slett å gjøre det mer attraktivt å møtes ute, sier samfunnsutvikler i Tønsberg kommune Marthine Søyland Hoel.

Kan sette i gang kjapt

En ide som har rusla og gått i flere år, i flere runder, i flere forskjellige drakter og under hvert fall et par – tre forskjellige navn, er forslaget om en «Revetal-hage», et slags andelsbruk der det dyrkes mat midt i bygdebyen.

Nå kan dette endelig blir realisert? Av flere forskjellige grunner har ideen stranda i siste innspurt flere ganger, men nå kan den endelig bli noe av – til og med finansiering er i boks, hvis det er dette folk ønsker seg:

– Det er en ganske unik posisjon å ha pengene klare. Nå vil vi snakke med de som vil bruke uteområdene om hva de ønsker seg, og så kan vi igangsette raskt, sier Marthine til ReAvisa.

Helt avhengig av forslag

– Men: Vi er helt avhengig av innspill, og derfor inviterer vi til dialogmøte, forklarer Marthine på vegne av Tønsberg kommune. Revetal som et attraktivt lokalsenter rommer mye, blant annet bibliotek, spisesteder, helsehus, leiligheter og butikker. Det ligger tett på skoler og flere store boligområder.

– Det er mange dyktige aktører som driver næring her, og vi veit at det er mange som er opptatt av utviklinga av Revetal. Det har vært supre initiativ, sier Marthine, som nevner blant annet Revetalhagen og ett par snekkerverksted i kjellerne.

– Kanskje dette er et engasjement vi kan spille videre på?

Folksomt folkemøte

– Det skjer så mye bra inne i bygningene, og vi gleder oss til å gå i dialog med alle disse om hvordan vi skal skape uterom som gjør at folk har lyst til å møtes, også utendørs.

– Vi håper det kommer mange på møtet, sier Marthine på vegne av Tønsberg kommune.

Møtet finner sted på Revetal bibliotek klokka 18.00 tirsdag 7. februar 2023.

Kort om dialogmøte om sentrumsutvikling på Revetal:

Tirsdag 7. februar klokka 18.00 – 19.30 på Revetal bibliotek.

Beboere, næringsdrivende, grunneiere, besøkende og arbeidstakere er invitert – pluss alle andre som kan være interessert.

Ved spørsmål ta kontakt med Marthine, prosjektleder i kommunen på e-post marthine.soyland.hoel@tonsberg.kommune.no eller telefon 958 31 855.

