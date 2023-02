Har drømmejobben: – Jeg lever og ånder for fotball

Det er ikke alle forunt å få oppfylt drømmen om å leve av fotball. Det gjør Patrick Farreira fra Re. Han står bak overganger i 100-millionersklassen.

Patrick Ferreira (26) fra Brekkeåsen er etter det lokalavisa får fortalt den yngste fotballagenten her til lands som faktisk kan leve av det.

Re-gutten kjøper og selger fotballspillere for flere millioner kroner.

– Stolt av bygda mi

– Det å være fotballagent, eller “spillerformidler” som er den mer korrekte tittelen, går enkelt og greit ut på å representere fotballspillere. Hovedoppgaven min er å håndtere spillernes interesser og bistå i prosessen rundt en eventuell overgang og kontraktsforhandlinger.

Patrick vokste opp i Brekkeåsen. – Jeg er veldig stolt av å være født og oppvokst i Re. Det å kunne vokse opp i et trygt miljø og sammen med gode venner kunne dyrke interessen for fotball i Bergsåsen og på Bibo har vært viktig for meg.

