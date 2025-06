Leserinnlegg: Re på topp med fullført og bestått, hva er det vi ikke har forstått?

Det vil være uforståelig for oss om fylket, i en tid med store kutt, innsparinger og økt fokus på fullført og bestått, ikke primært fokuserer på det å beholde gode og svært velfungerende tilbud, skriver lærere ved Re VGS i dette leserinnlegget.

Re leverer resultater som fylket bør være stolte av. Det har skolen gjort i en årrekke, og vi kan for skoleåret 2023-2024 vise til fullført og bestått med 85,4 prosent; det sterkeste i regionen. Til termin 1 inneværende skoleår kan Idrettsfag og Bygg- og anleggsteknikk på Re vise til en imponerende fullført på hhv. 96,4 og 90,1 prosent.

Vestfold fylkeskommune har levert en rapport om skole- og tilbudsstruktur hvor det foreslås endringer som kan ramme både Idrettsfag og Bygg- og anleggsteknikk hardt ved Re. Dette til tross for at vi leverer imponerende resultater på områder som motivasjon, læring, trivsel og, ikke minst, fullført og bestått – et av fylkets uttalte hovedmål i rapporten.

Gode resultater – høy fullføring

Forslagene som fremlegges risikerer færre søkere og dårligere tilbud. Dette vil ramme hele skolen, regionen og ikke minst de vi er her for; elevene i fylket som ønsker et trygt og godt læringsmiljø. Dette gjennom et sterkt fagmiljø opparbeidet over flere år bestående av oppdaterte lærere som setter elevene først hver eneste dag.

Ved å svekke tilbudet vårt vil fylket lede oss baklengs i utdanningspolitikken og skape usikkerhet for Re sin fremtid. Det sies at vi har en unik kultur på Re. Vi understøtter dette, og kulturen skapes gjennom en symbiose av lokasjon og anlegg, lærere med kompetanse og de motiverte elevene som ønsker seg til de velfungerende tilbudene vi tilbyr ved Re.

Også ifølge tall fra Udir og fylkets egne årsrapporter har vi høyere andel elever som fullfører og består enn flere sammenlignbare skoler i Vestfold. På yrkesfaglige utdanningsprogrammer, hvor frafallet nasjonalt er utfordrende, viser Re at det er mulig å snu trenden. Skolen tilbyr tett oppfølging, et sterkt fagmiljø og et skolemiljø hvor elevene opplever tilhørighet og mestring.

Skal man rokke ved dette uten å ha utarbeidet en vurdering på hva som skjer med de gode fagmiljøene som er bygget opp ved Re? Med prinsipp om sterkere og mer spesialiserte fagmiljøer er dette uforståelige vurderinger vi ønsker svar på. Konsekvensen vil unektelig gjøre seg synlig og gjeldende også i tall på fullført og bestått, kvaliteten på tilbudet og, i ytterste konsekvens, elevmassen til fylket.

Idrettsfag på Re – ryggraden

Planer om å opprette idrettsfag ved Nøtterøy videregående skole vil kunne svekke Re sitt solide tilbud og sterke fagmiljø. Re har allerede investert i kompetanse som gir resultater.

Det jobbes kontinuerlig med tilbud, kompetanseheving og utvikling på idrettsfag. Dette gagner ikke kun de som velger idrettsfag, men også de som velger yrkesfag og studiespesialiserende.

Å duplisere tilbudet om idrettsfag vil i praksis utvanne det tilbudet vi allerede har bygget opp. Vi strekker oss langt i å stadig jobbe for å gi elevene som kommer til Re den aller beste oppfølging, opplegg og muligheter.

Bygg- og anleggsteknikk på Re – hjertet

På bygg- og anleggsteknikk har vi igjennom en årrekke hatt solide tall når det kommer til fullført og bestått. I 1.termin inneværende skoleår har 90,1% fullført, noe som er høyest i Vestfold fylkeskommune og i toppsjiktet nasjonalt.

Like solide som tallene for fullført og bestått, har vi veldig gode søkertall til programområdet. Dette både til VG1 og til VG2, som gir det eneste tilbudet om anleggsteknikk i Vestfold.

Vi har elever fra hele fylket som velger lang reisevei til skolen, noe som viser at elevene velger å gå på Re selv om de har andre tilbud nærmere bosted.

Toppidrett + Bygg- og anleggsteknikk = sant

En flytting av Bygg- og anleggsteknikk til Melsom vgs. vil også frata elevene et unikt tilbud; muligheten til å kombinere yrkesfag med Toppidrett. Dette samspillet er et unikt kjennetegn ved Re, som til stadighet vises til både innad i fylket og nasjonalt når man ser på hvordan fremtidens struktur bør tilrettelegges.

Å splitte et slikt tilbud er ikke fremtidsrettet, og vi skulle ønske at fylket så verdien av å fremdeles være en «pioner» på dette området som også er svært samfunnsrettet, istedenfor å legge det ned.

Økonomi og logikk

Vi registrerer også at lærere fra en avdeling ved Greveskogen i sitt debattinnlegg 30. mai skriver at de er klare for å etablere toppidrett ved sin skole, og at dette ikke vil være konkurrerende med eksisterende tilbud i fylket. En stor del av elevmassen det refereres til i innlegget er elever som ville søkt seg til Re.

Det vil være uforståelig for oss om fylket, i en tid med store kutt, innsparinger og økt fokus på fullført og bestått, ikke primært fokuserer på det å beholde gode og svært velfungerende tilbud.

Samtidig; Hvem har vurdert kostnadene, både økonomisk og faglig, ved å bygge opp et nytt idrettsfagsmiljø på Nøtterøy, som vil kunne svekke og potensielt legge ned idrettsfagsmiljø ved eksisterende tilbud? Skal man ta ned klasser på studiespesialisering for å gi plass, eller skal man bygge ut?

Er det vurdert hva dette gjør med fagmiljøet på studiespesialiserende og skolens helhet? Og hva med idrettsfasilitetene med store faglige krav til et variert tilbud? Igjen er spørsmålene mange, men argumentasjonen fraværende.

Bygg videre på det som fungerer

Skal Vestfold fylkeskommune nå sine mål, må man støtte – ikke svekke – tilbudene ved Re. La oss være tydelige: Beslutningsgrunnlaget i denne saken er for svakt. Å flytte utdanningstilbud uten å tydeliggjøre konsekvensutredninger og risikovurderinger er ikke ansvarlig politikk.

Re videregående skole fungerer – det er opplevd og dokumentert. Her lykkes elevene.

Det er dette Vestfold fylkeskommunen bør bygge videre på.

Lærerne på Idrettsfag og Bygg- og anleggsteknikk ved Re videregående skole.

