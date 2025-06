Feirer fem år med sommerkonserter på gårdstunet: Øystein Sunde kommer til Re

– For et fantastisk sted å komma te’, sa Stein Torleif Bjella da han gjesta utescenen i strålende sommersol. Og han er ikke aleine om å skryte av denne Re-scenen som flere store artister har inntatt – dette blir det femte året med sommerkonsert her.

Det blir ikke bare en, men to konserter, her i sommer: Først kommer Erik Lukashaugen – tilbake, han har spilt her før – og det skjer lørdag 19. juli 2025.

Så kommer legenden Øystein Sunde torsdag 31. juli 2025 – det er etter det ReAvisa kjenner til første gang Øystein Sunde spiller konsert her i Re.

Jan Eggum var først ut i første årgang

Jan Eggum var først ut i 2021, med en forsiktig start for utescenen med 200 publikummere med korona-restriksjoner. Jan Eggum trodde han hadde vært overalt i Norges land på turne og sett hver krik og krok av landet vårt, – men en av de fineste plassene fikk jeg visst besøke først nå, sa han til lokalavisa.

Så kom nevnte Stein Torleif Bjella og Erik Lukashaugen i 2022, i 2023 kom Valkyrien allstars, og i fjor var det Bjørn Tomren som spilte opp til sommerkonsert på Holt gård. Alltid med fullsatt gårdstun og kjempegod stemning, med åpen gårdskafe.

Før Øystein Sunde-konserten vil Terrablue Voices, med flere lokale sangstemmer representert, varme opp – de har også opptrådt på Holt gård tidligere, blant annet før fjorårets konsert med Bjørn Tomren. Billettsalg skjer på Ticketco, melder arrangøren Holt gård i Undrumsdal.

Denne sommeren blir det også Rockstream-festival langs Kileveien vest for Revetal, det skjer fra og med torsdag 3. til og med lørdag 5. juli 2025, og det blir Revårock i Foynhagen til helga, 7. juni 2025.

