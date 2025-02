Skispor over hele Re – sjekk alt som skjer her

I Bergsåsen er det lysløyperenn og på Bibo er det poenglangrenn og hoppskole. Ved Langevann er det skikiosk og på prestegården er det skikafe. Overalt er det kjørt opp skispor, fra øst til vest i Re.

Hver tirsdag er det skileik og poenglangrenn, påmelding åpner og startnummer deles ut fra klokka 17.30 på skistadion på Bibomyra idrettsanlegg, melder IL Ivrig til lokalavisa. Starten går klokka 18.00.

Hver onsdag er det lysløyperenn i Bergsåsen, melder Ramnes IF. Her starter påmelding klokka 17.00. Starten går klokka 18.00, også her. – Dette fortsetter så lenge det er skiføre.

Skiløyper i alle kriker og kroker av Re

Re-løypene er som alltid godt besøkt og her holder skikiosken ved Langevann åpen hver søndag, melder Re-løypene på Facebook. Skikafeen på Våle prestegård har to datoer til på planen for denne vinteren: Søndagene 9. februar og 2. mars 2025.

Hoppgruppa i IL Ivrig arrangerer skileik og hoppskole på tirsdagskvelder, sammen med poenglangrenn på Bibo. Bakken i Rambergkollen er også i gang med hopping, forteller Ragnar Skinnes til ReAvisa.

Ellers tikker det inn meldinger om skiløyper fra alle kriker og kroker av Re, fra Vivestad til Undrumsdal.

Så da er det bare å nyte det, så lenge vinteren varer her i Re.

