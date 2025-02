Nå er ny driver klar i de gamle Restauranten-lokalene

Det nye tilskuddet til næringslivet i Re driver allerede en tilsvarende restaurant i Holmestrand og Horten. Sentrumsutvikler Martin Gran har veldig trua, forteller han til ReAvisa.

Det er Gjengangeren, lokalavisa i Horten der Milan Milenov Milanov allerede driver en Bella Vista-restaurant, som skriver om overtakelsen av lokalene på Revetal. Det er sentrumsutvikler Martin Gran som leier ut lokalene og som har kommet fram til en avtale de begge er fornøyd med, ifølge avisa:

– Jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei til, sier Milan til Gjengangeren (ekstern lenke).

Åpner i slutten av februar

Det er ett og et halvt år siden han åpna restauranten Bella Vista i Prestegata i Horten. Fra tidligere av eier bulgareren restaurantene Bel Mare og Bella Vista i Holmestrand, her starta han først opp i 2021. Nå skal han ta restaurantkonseptet sitt til Re, Revetal og Re-torvet.

Han forteller til lokalavisa i nabobyen at Bella Vista og Re-torvet har fått til en god avtale som bidrar til en god start. Planen er å åpne torsdag 27. februar 2025.

Den forrige driveren gikk konkurs før jul. Restauranten ble starta opp for rundt tjue år siden og har hatt forskjellige drivere opp gjennom åra.

God omsetning hele veien

I løpet av de tjue åra med drift har det vært god omsetning så å si hele veien, forteller Martin Gran til ReAvisa, men de forskjellige driverne har slitt med bånnlinja. – Nå har jeg veldig trua på at det skal gå, forteller Martin Gran til ReAvisa.

Det er aller mest fordi han har sett hvordan Milan driver sine andre restauranter, Re-patrioten går til og med så langt at han innrømmer at han har reist til Holmestrand for å nyte et bedre måltid ute:

– Ja, hvis jeg og familie eller venner sku’ dra skikkelig te’ og spise noe ekstra godt, så har vi reist til Bella Vista. Da får du skikkelig god mat og super service.

God, sunn og lønnsom drift

Martin mener det er en god match med Re-torvet, her må man strekke seg etter kvalitet og service litt utenom det vanlige: – Det er flere som har vært interessert i lokalene, men vi har brukt litt tid.

– For nå skal det bli veldig bra, understreker Martin som er ivrig på at det skal funke med en god, sunn og lønnsom drift. Også for restauranten på Re-torvet.

Det blir lunsj og middag, med et italiensk preg med pizza og pasta, men også noe norsk, på menyen, forteller han – over samme lest som andre Bella Vista.

Kommer fortsatt til å si Restauranten

– Jeg har savna det, og mange forteller meg at de også savner det, når det ikke er et tilbud i Restauranten-lokalene, sier Martin. – Vi trenger dette, vi trenger Restauranten.

– Eller, nå vil det hete Bella Vista Revetal, da. Men jeg kommer kanskje til å si Restauranten fortsatt, sier Martin og ler.

– Uansett, jeg er veldig fornøyd – nå får vi god mat og god service, pluss-pluss, sier huseier og sentrumsutvikleren.

