Kan Re bli en egen kommune igjen?

– Dette gir et helt nytt pressmiddel til Re-politikerne, tenker jeg, sier en av ungdommene som var i mot kommunesammenslåing med Tønsberg, om ei ny regjering som kan være villig til å oppløse sammenslåtte kommuner.

Det kan bli bedre muligheter for skilsmisse for sammenslåtte kommuner med den nye regjeringa.

ReAvisa har spurt flere som snakka makta midt i mot under sammenslåingsdebatten her i Re, om hva de tenker om det.

– Et tema som absolutt bør diskuteres

Vi starter med å lodde stemninga blant noen av de som sa klart og tydelig ifra i sammenslåingsdebatten: På folkemøter, i leserinnlegg i lokalavisa, og fra talerstolen under åpen post før kommunestyremøter.

Og det var for det aller meste ungdom som argumenterte i mot en sammenslåing med Tønsberg, en av dem studenten Halvard Skarpmoen fra Våle:

– Dette er veldig spennende og absolutt et tema som bør diskuteres i ReAvisa. Jeg ser jo at det stadig blir et tema i kommentarfelt.

Dyrt ekteskap – dyr skilsmisse?

Halvard skreiv også etter sammenslåinga et engasjert leserinnlegg da eldre i Re ble flytta rundt til andre sjukehjem i den nye storkommunen, som bare var ett av mange eksempel på hvilken vei det bar: Vil jeg flytte tilbake til bygda mi, Re?

– Jeg syntes ikke Tønsberg var den rette å slå seg sammen med, og det mener jeg fortsatt, sier Halvard i dag. Også Jenny Wedde fra Ramnes var i mot sammenslåinga, og tok ordet i åpen post i det gamle kommunestyret i Re.

Sjøl om begge var innbitte motstandere mot sammenslåinga, er de spørrende til å bruke nye midler på å løse opp noe som allerede har vært dyrt å slå sammen.

Kan se på et det som et pressmiddel

– Men det som er spennende er at det trolig blir ei regjering som kommer til å holde døra åpen for at sammenslåtte kommuner kan reverseres. Jeg tror også at en del kommuner kommer til å gjøre det.

– Dette gir et helt nytt pressmiddel til Re-politikerne, tenker jeg. De sakene som har vært i ReAvisa i det siste – og det er ikke få – viser at vi i Re ikke har nok innflytelse i den nye storkommunen.

– Det må vi få, og nå kan politikerne si: «Hvis vi ikke får nok innflytelse til å bestemme over tjenestene og utviklinga i gamle Re, ja da vil vi jobbe for å starte en reverseringsprosess av sammenslåinga!»

Må høre på innbyggerne

– Den muligheten mener jeg Re-politikerne må bruke, og hvis de i framtida heller vil skylde på at Tønsberg ikke gjør som de lova – så vil jeg gjerne si ifra om det.

Skulle det bli en reversering, så må den uansett kartlegges grundigere enn sammenslåinga. Flere proteststemmer i sammenslåingsdebatten var ikke prinsipielt i mot en sammenslåing, men heller hvordan den ble gjennomført.

Derfor understreker Jenny at en oppløsningsprosess ikke må gå i samme fella, uten å virkelig høre på innbyggerne.

– Alt er mulig!

Blant de mer modne motstemmene finner vi blant annet pensjonist og Elverhøy-ildsjel Knut Høydal, som tok ordet på folkemøter og ble klubba ned. Der var det ikke rom for å diskutere ja eller nei til sammenslåing, bare retningsvalget.

Da forlot blant annet ovennevnte Jenny Wedde folkemøtet i protest. Det var særs dårlig stemning på flere folkemøter om sammenslåing.

Knut mener alt er mulig, også når det gjelder å reversere sammenslåinga. Sjøl om det kan bli vanskelig.

– Vil gjerne bidra

– Alt er mulig, så lenge det er engasjement og kraft bak slike prosesser, sier Knut – noe han mener det ikke var i sammenslåingsprosessen. Da ble alt tredd nedover huet på et folk som ble gjort maktesløse.

– I dagene etter valget kom det nærmest uhyggelige meldinger som viser hvordan de store med makt bruker makta si til å gjøre det som passer dem. Uten presse som den fjerde statsmakt hadde slikt aldri kommet fram i lyset.

– Så takk til riksmedier som passer på, og takk til ReAvisa som sjekker ståa her lokalt. Dersom det blir en gjeng som samler seg, så vil jeg gjerne bidra.

Sammenslåingskamp i Senterpartiet

En annen som var en motstemme mot sammenslåing var Arne Nåtedal fra Hengsrud. Også i sitt eget Senterparti, spesielt da Senterpartiet på mange måter sa ja eller nei til sammenslåing i nominasjonsmøte før det siste lokalvalget i gamle Re kommune.

Dette nominasjonsmøte ble dramatisk, da Thorvald Hillestad mista en stor andel av oppslutninga si i sitt eget parti – mye på grunn av sitt klare ja til sammenslåing.

Men den knepne seieren i eget parti – mot en stor andel blanke proteststemmer – gjorde at sammenslåingsskuta til Thorvald kunne seile videre.

Mange føler seg snytt

Nå er også Arne Nåtedal veldig usikker på om det finnes en reell vei ut for Re som en sjølstendig kommune igjen. – Men jeg tror mange føler seg snytt på grunn av måten denne prosessen ble gjennomført på.

– Og jeg tror ikke den javne innbygger har noe eierskap til det – i motsetning til sammenslåinga mellom Ramnes og Våle til Re, som jo var frivillig og resultatet av en demokratisk prosess.

– Denne gangen var det annerledes: Først en folkeavstemning, men den svarte folket feil på. Da våga ikke våre folkevalgte å avholde en ny folkeavstemning. Det ble helt feil.

Kritiske røster ble klubba ned

Dermed ble dette ordna på bakrommet, mener Arne. Og etter kommentarfelt og utallige tilbakemeldinger til ReAvisa tyder det på at han ikke er aleine om å mene det.

– Alle folkemøter og innbyggerundersøkelser var bare til for å gi prosessen et skinn av demokrati. Men ikke mer demokratisk enn at kritiske røster ble klubba ned.

– «Alle skal få si sin mening» het det. Men hva hjelper det når beslutningen allerede er tatt og ingen bryr seg om hva man mener?

God økonomi?…

– Og hovedargumentet som ble brukt utad var selvfølgelig økonomi, økonomi trumfer alt, sier Arne som har fått vann på mølla: – Ved første budsjettbehandling smalt bomba: 125 millioner må spares inn. God økonomi?

– I retrospekt kan man lure på hvorfor dette var nødvendig i det hele tatt. En masse småkommuner i Telemark og Buskerud lever fortsatt i beste velgående.

– Så hvorfor skulle vi her i Vestfold hoppe bare Sanner sa hopp!?

Folkeavstemning

Frank Wedde, den ferskeste Ridder av Re, var også sterkt i mot sammenslåingsprosessen. Han snakker fortsatt varmt om folkeavstemning:

– Vi hører mye om det som ikke funker i nye Tønsberg kommune. Vi hører også om ting som funker.

– Så dette er folk flest i stand til å svare på sjøl, gjennom en folkeavstemning.

Bedre kort på hånda nå

Alle motstemmene fra den gang som ReAvisa nå har snakka med igjen i denne sakens anledning er enig i Halvard Skarpmoens betraktninger om muligheten til å kunne trekke seg ut:

At det kan være bedre kort på hånda for «gamle Re kommune» nå, med ei ny regjering, enn de korta vi hadde på hånda under den forrige regjeringa – da vi «måtte» slå oss sammen.

– Det er og blir oppfatta som en tvangssammenslåing her i Re, sier Frank. – Folkeavstemning. Det hadde vært løsninga. Folkeavstemning.

