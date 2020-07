Sjekk hva som er tilbake på Revetal!

Nå skriver vi vel siste kapittel i historien om Burger King-skiltet? – Tross alt fornøyd, sier den lokale burger-bossen.

Det var på tampen av 2018 at «monstermasta» til Burger King kom opp på Revetal.

Det ble for mye for mange, blant dem daværende ordfører i daværende Re kommune Thorvald Hillestad: – Det er jo helt ute av alle proporsjoner!, utbasunerte han i ReAvisa-spaltene.

Masta fikk ingen lysende framtid

Debatten raste om et lysende fastfood-skilt på Revetal. Det var faktisk en av de mest leste sakene det året.

Det viste seg at de som ropte høyest om hvor forferdelig dette skiltet var, var i mindretall. For ReAvisa-leserne stemte fram et stort ja-flertall til å la skiltet stå. Men sånn skulle det ikke gå.

Det var vannledningen gjennom Vestfold, som visstnok lå litt for nærme fundamentet til masta, som felte skiltet til slutt. Skiltet og masta måtte uansett ned.

Burger King-masta fikk ingen lysende framtid på Revetal.

Bolta fast i veggen

– Jeg har fått beskjed om at jeg kunne søke på nytt, forteller Sven-Erik Hatleskog til ReAvisa. Han driver med både burger og briller på Revetal.

– Men når vi måtte fjerne alt, så så jeg helt ærlig ikke vitsen med å starte en ny prosess på det igjen.

Så da gikk Sven-Erik for en alternativ løsning. Som i dag kom på plass, godkjent og alt i orden.

Og med det trill runde, lysende Burger King-skiltet bolta fast i veggen, skriver vi mest sannsynlig det siste kapittelet i skilt-eventyret på Revetal med denne saken?

– Ikke så enkelt som jeg trodde

– Jeg er tross alt fornøyd med den løsningen, sier Sven-Erik til ReAvisa.

– Det har vært noe stang ut, og ikke så enkelt som jeg trodde.

– Men nå skal alt være på stell!