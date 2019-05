«Monstermasta» må ned – den fikk stå et snaut halvår

Burger King-masta på Revetal plukkes ned bit for bit i dag.

Det var i november at masta kom opp, og skapte stor diskusjon. Les mer om det i disse ReAvisa-sakene.

Et snaut halvår seinere blir masta plukka ned, til jubel for noen – men til stor skuffelse for flertallet, ifølge en spørreundersøkelse i ReAvisa.

Skikkelig rabalder

Den formelle grunnen er en innsigelse fra Vestfold interkommunale vannverk (VIV), som sier at masta og flaggene som må fjernes står innenfor en 10-meterssone.

Dette står innenfor hovedvannledningens hensynssone, og innsigelsen er begrunnet i forsyningssikkerhet for drikkevann.

– Dette er en kjedelig sak, sier Martin Gran til ReAvisa, mens masta blir demontert.

Kjøpmannen og sentrumsutvikleren på Revetal er utbygger for burger- og biblioteksbygget, som leies av Burger King og Re kommune.

– Her kunne ting vært gjort annerledes fra alle parter sin side – også oss sjøl som utbygger, innrømmer Martin.

Men han kan ikke innrømme annet enn at han er litt skuffa.

For det ble et skikkelig rabalder da masta kom opp. Sjelden har det kokt mer i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side. Med sterke meninger både for og i mot «monstermasta».

Viktig å være på lag med kommunen

– Jeg har alltid skryti fælt av Re kommune, som har vært veldig framoverlent og positive til næringslivet og utviklingen i Re og på Revetal, sier Martin Gran.

– Men akkurat detta skiltet fikk vi altså ikke til.

Utbygger har ramla mellom minst to stoler, med overgangen fra Holmestrand til Tønsberg som saksbehandler for byggesaker i Re.

Sjøl om det er en innsigelse fra VIV som stikker kjepper i hjula nå, er det kommunen utbygger søker i første omgang – og det er kommunen som skal hente inn uttalelser fra de rette instanser.

Sentrumsutvikleren liker ikke at Revetal blir det stedet der Burger King ikke får følge sitt konsept og sine retningslinjer, – som er OK overalt ellers.

– Vi skal gjøre masse framover også, vi er IKKE ferdig med utviklingen på Revetal, så det er viktig for oss å være på lag med den nye kommunen, understreker Martin.

Ordføren gikk hardt ut mot «monstermasta»

Det tror Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) skal løse seg greit.

Han gikk hardt ut mot «monstermasta» da den reiste seg i november, og mener at uttalelsen fra VIV er krystallklar:

– Ja, når VIV sier det de sier, må det bli som det blir. Det er jo noen regler å forholde seg til.

– Men når det gjelder utvikling på Revetal i den nye kommunen, så har jeg ingen grunn til å tenke noe annet enn at det blir bra.

– Vi hører bare positivt fra Tønsberg – faktisk at næringslivet her er et eksempel til etterfølgelse for noen og enhver.

– En skikkelig drittsak

Saken ble tilslutt avgjort administrativt i Tønsberg. Våre folkevalgte har vridd seg i stolen når saken har kommet opp her:

– En skikkelig drittsak, kalte Øyvind Jonassen (H) saken på et tidligere møte i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN).

Hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF) var den som først tok til orde for at saken skulle løftes politisk. Nå mener han det er klokt at den ble avgjort administrativt.

– Ja, med et så entydig svar fra VIV, så mener jeg det, sier han til ReAvisa i dag.

Hovedutvalgslederen er krystallklar på at ingen tidsfrister er brutt fra kommunens side.

– Men kommunen vil jo være på, vi skal stå på pinner for næringslivet.

Her klarte ikke kommunen ikke helt det, men det er ikke blitt brutt noen formelle frister, er Odd Gjerpe helt klar på.

Tar ikke omkamp

Masta ble formelt sett satt opp ulovlig, for svaret fra kommunen lot vente på seg.

Men sentrumsutvikler Martin Gran og Burger King-sjef på Revetal Svein Erik Halteskog regna med at det skulle gå i orden. Det gjorde det ikke.

Nå saken er avslutta, en gang for alle: – Det blir ikke noen omkamp på dette. Sånn blir det, bekrefter Martin Gran til ReAvisa.

– Kan ikke masta stå der, så kan den ikke det.

Burger King-sjefen på Revetal har tidligere fortalt at det er et «være eller ikke være» for satsingen, og uttalte til ReAvisa da skiltet kom opp:

– Dette er en helt standard utforming av en Burger King-restaurant med drive-thru. Så utseende bør ikke overraske alle som har sett en Burger King før?

Må følge reglene

Hovedutvalgsleder Odd Gjerpe hilser fra de folkevalgte i Re kommunes siste innspurt, før sammenslåingen med Tønsberg 1. januar 2020:

– Det er hyggelig med et næringsliv som markerer seg. Vi er stolte av det som skjer her. Og vi folkevalgte i Re – og helt sikkert i nye Tønsberg – vil stille opp så godt så vi – og de – kan.

– Nå er saken avslutta, og det er en sak vi gjerne skulle vært foruten. Vi ønsker alle en næringsvennlig kommune, men vi må også følge reglene.

Det understreker hovedutvalgslederen at blir gjort nå, med den løsningen som administrasjonen i Tønsberg har kommet fram til:

At masta må ned.

