Fantastisk avslutning på ei fantastisk Revetaluke!

Senterlederen på Re-torvet oppsummerer både avslutningen på Revetaluka og Revetaluka i sin helhet kort og konsist: – Suksess!

Revetaluka kunne ikke hatt en bedre avslutning enn det ble lørdag 27. juni. På tross av korona, ble det konsert på Revetal i år også.

Den ble holdt på plassen mellom Re-torvet og Restauranten, i strålende solskinn og et rett og slett fantastisk sommervær.

Så var fullt mulig å samle en del folk uten å bryte avstandsregelen.

En times konsert

Konserten starta rundt klokka 12.30, og varte i godt over en time. Det var mange fantastiske opptredener med både sang og gitar.

Alt fra barneskolealder til unge voksne opptrådte på konserten:

Mathilde Skjeggestad (11), Benedicte Brudvik (15), Kaya Kristine Schuett Rivrud (21), Marit Holtung (13), Otto Junior (14), Nora Dalseth (14), Christina Hoff Bøe (15) og Kaja Glåmen (14).

Noen spilte og sang helt sjøl, og andre fikk litt gitarhjelp fra Thor-Morten Hansen, som styrte showet sammen med Frank Wedde og Tom Hansen – alle lærere i Re.

Re som kultursted

En som sto for alt sjøl, var gitargutten Otto Junior – som jubla da han ble spurt om å spille.

Og publikum samla seg for å nyte naturtalentet, som i fjor sommer sto på scenen sammen med Little Steven på Notodden Bluesfestival.

Frank Wedde fortalte til ReAvisa før konserten at alle de spurte, sa ja nesten før de rakk å stille spørsmålet ferdig.

Det har vært triste tider for Re som kultursted som bare kribler i fingrene etter å komme tilbake til normalen.

Her er bildene fra konserten:

Senterlederen: – Suksess!

Revetaluka starta mandag 22. juni og fortsatte til og med lørdag 27. juni. Konserten markerte avslutninga på nyvinningen i ei unormal tid, også for handelsstanden i Re:

Først var det frykt for avlysning i korona-tid, men så ble dagene heller spredd over ei hel uke for å spre folketilstrømningen ut over en lengre periode.

– Suksess!, er den korte kommentaren fra senterleder Tom Bøyesen. Såpass godt mottatt ble Revetaluka, at det kan bli snakk om at uka har kommet for å bli.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Sjekk også ReAvisas sommermagasin – last ned gratis!

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.