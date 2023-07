Nattbussen gjør comeback – med tre avganger til Re

Tre netter denne uka kan du ta nattbussen hjem til Re: Etter begge dagene på Slottsfjellfestival, og etter Kiss-konsert.

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Det betyr nattbuss fra Tønsberg til Revetal og Kirkevoll og alle busstopp som trengs på veien, onsdag, torsdag og lørdag denne uka. Nattbussen har avgang klokka 00.20 fra Tønsberg rutebilstasjon alle tre nettene.

Det er rute 120, og det er de samme billettprisene som på dagtid. Datoene er de samme som for årets Slottsfjellfestival onsdag 12. og torsdag 13. juli, og for Kiss-konserten i Tønsberg 15. juli 2023.

Gyllen anledning

Det er Christel Reinertsen i VKT som fortalte om nattbuss-comebacket til Re først i ReAvisas sommermagasin. Nattbussene gikk til Re fast før i tida, men ikke de siste åra.

Det går fortsatt nattbusser til de fleste andre steder enn Re rundt Tønsberg. Argumentet for å droppe nattbuss til Re var det samme som ellers: For lave passasjertall.

Så nå er det en gyllen anledning for alle som skal på festival og konsert i by’n å vise at nattbussen blir brukt.

Tjue år etter første gang

Årets Slottsfjellfestival feirer at det er tjue år siden første festival av dette slaget. Tidligere på fjellet, nå nede på Kaldnes-området. Det ventes 50.000 festivalgjester, som får sjansen til å høre seksti artister opptre over to dager.

Slottsfjell har hatt oppturer, nedturer og lå stille i fire år, heter det i ei pressemelding til ReAvisa: I fjor var Slottsfjell endelig tilbake på nytt område, men med de samme verdiene i kjernen.

– 17 festivaler, over 1.000 artister og uendelig mye kjærlighet seinere, ønsker vi alle slottsfjellere velkommen hjem – tjue år etter første gang!

Stort og vemodig

Slottsfjellfestivalområdet er på 14.000 kvadratmeter innendørs, mathall på nesten 5.000 kvadratmeter og tjue mål med strand og park. Det samme området vil huse Kiss-konserten lørdag. 18.000 billetter er lagt ut for salg.

Det legendariske rockebandet har holdt det gående i et høyt tempo i femti år, og dette er «Kiss – end of the road-tour» – altså avslutningsturne, med et stopp i Tønsberg, som det eneste i Norge:

– Det er både stort og vemodig at bandet nå spiller sin aller siste konsert i Norge – og det på Kaldnes, i Tønsberg, lørdag 15. juli 2023, skriver arrangøren Foynhagen.

Svære greier

Dette blir også den største konserten, uansett artist og sjanger, som noensinne er blitt gjennomført i Tønsberg. Og bare så det er sagt, dette blir svære greier, sjøl til Kiss å være.

– Vi tar nå farvel med vårt største show hittil, og vi vil gå ut på samme måte som vi kom inn: Unapologetic and unstoppable!, forteller bandet i ei pressemelding.

De aller siste konsertene skal spilles i år, femti år etter at KISS første gang sto sammen på scenen på Queens i New York.

