Åpner for besøk på Re helsehus

Etter nesten to måneder stengt, åpner Re helsehus så smått opp for besøk til uka. Du må avtale på forhånd, og overholde fortsatt strenge smitteverntiltak.

– Det vil fra og med mandag 11. mai åpnes en mulighet med begrenset og kontrollert besøk i kantine eller ute i en definert hage. For våre pasienter som ikke er mobile, vil vi tilrettelegge for besøk på pasientrom, forteller Laila Mjøs, virksomhetsleder i nye Tønsberg kommune.

Re helsehus har siden 12. mars fulgt myndighetenes råd og praktisert besøksstans og adgangskontroll i forbindelse med korona-situasjonen.

Begrenset besøk

– Vi har hatt streng besøkskontroll for å hindre smitte inn i sykehjem da våre pasienter er sårbare og i en risikogruppe for å bli smitta, og det har blitt tilrettelagt for kontakt med pårørende via nettbrett eller telefon, forteller virksomhetslederen.

– Det har også blitt gjort egne avtaler for besøk ved livets sluttfase eller kritisk sjukdom.

Det vil fra og med mandag 11. mai åpnes en mulighet med begrenset og kontrollert besøk i tidsrommet fra klokka 11.00 – 13.00 og 17.00 – 18.00 hver dag.

Et besøk kan vare maks tjue minutter og bare en til to besøkende per gang, og i første omgang bare besøk av voksne.

Gjør avtale om besøk i forkant

– Besøk må avtales på forhånd, slik at vi ikke har for mange besøkende samtidig. På grunn av en eventuelt smittesporing, vil det bli ført besøkslogg.

Pårørende må gjøre avtale om besøk i forkant på telefon med avdelingsledere i avdelingen og man vil bli stilt spørsmål om de er friske, har vært i nærkontakt med noen med korona-smitte, om de er eller har vært i karantene, om de har vært ute og reist, eller har symptomer fra luftveiene.

For å sikre smittevernreglene vil det være personal er tilstede under besøket. – Vi må ivareta smittevernrutiner som å holde to meter avstand, påse ingen fysisk kontakt, klemming, hånd hilsen, utføre desinfeksjon av utebord og stoler mellom hvert besøk.

– Pårørende må også desinfisere hender før og etter besøk.

Forsiktig åpning

– Det vil heller ikke være anledning til å innta mat og drikke. Anbefalingene om avstand fra helsemyndighetene er minimum en meter, men da vår pasientgruppe er en sårbar gruppe, velger vi å opprettholde en avstand på to meter, forteller virksomhetslederen.

– For å sikre at alle pasienter får mulighet til besøk, ønsker vi at tilbudet foreløpig blir ett besøk per uke. Dette tilbudet vil kanskje ikke oppleves som strekke til for alle pasienter og pårørende, men er et tilbud, og ber om forståelse for at dette er en forsiktig start i et ledd om å forsiktig åpne opp igjen våre sykehjem.

– Rutiner rundt besøk kommer til å endres etter hvert som vi gjør oss erfaringer.

