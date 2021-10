Mangler mange bøssebærere – nå må vi mobilisere!

Tidligere har bøssebærere blitt bedt om å snu i døra, fordi det ikke var nok bøsser å bære til alle. Sånn er det så absolutt ikke i år. Så nå må vi i Re trå te’!

Status fredag før årets TV-aksjon er at 21 bøssebærere har meldt seg, – og all ære til dem, sier rode-leder i Re Tove Øygarden til ReAvisa.

Men det trengs hele 80 bøssebærere for å klare å dekke alle roder i Re, og nå er det bare å møte opp på kommunehuset på søndag klokka 15.00 i 4. etasje.

Flere risikerer å ikke få besøk av bøssebærere

– Kommer det ikke nok folk, klarer vi ikke å dekke hele Re. Det betyr at flere ikke vil få besøk av en bøssebærer på søndag.

– Men kanskje bøsse er «ut» og vipps og annen elektronisk betaling overtar? Resultatet av innsamlingen kan jo bli bra likevel.

Og det kan fortsatt dukke opp mange bøssebærere på søndag, etter oppfordring i lokalavisa og på sosiale medier.

– Takknemlig for de som har registrert seg

Tove har tidligere stussa på at det er over og ut for den gamle tradisjonen med bøssebærere fra 8. klasse på Revetal ungdomsskole, som var en stor og fin dugnad for ungdomsskole-starterne.

Det er nok hovedgrunnen til at det brått mangler mange bøssebærere i år. Ungdomsskole-elevene har tatt seg av mange av rodene ved tidligere TV-aksjoner.

– Jeg er veldig takknemlig for de som har registrert seg som bøssebærere, understreker Tove til ReAvisa. – Men vi må gjerne bli flere.

Ringer rundt til næringslivet

Når det gjelder givergleden hos næringslivet, er resultatet litt over 200.000 kroner fra næringslivet i hele nye Tønsberg kommune i løpet av en to timers ringerunde, melder kommunen i ei pressemelding.

Det er et tall under det næringslivet i Re aleine ga i forkant av tidligere TV-aksjoner. Nærmere 250.000 kroner var rekordsummen fra 2018 – fra næringslivet i Re aleine.

Re lå som kjent på TV-aksjonstoppen i Vestfold år etter år, når det gjaldt sum gitt per innbygger.

I år vil det naturlig nok ikke være en egen statistikk for Re.

Årets innsamling går til å bekjempe barneekteskap

Søndag 24. oktober er datoen for TV-aksjonen i NRK 2021. Plan Norge har TV-aksjonen, og det å bekjempe barneekteskap er målet for årets aksjon.

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon og har utvikla seg til et stort, årlig nasjonal løft for en god sak.

På landsbasis vil rundt 100.000 frivillige gå med bøsse, her i Re trengs 80 – det mangler i skrivende stund 59.

Les mer om TV-aksjonen i ReAvisa-arkivet.