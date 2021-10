Motorungdommens evige kamp for et møtested

I snart førti år har det blitt jobba med et sted for motorinteressert ungdom å rase fra seg med bil. Gang på gang har ildsjelene møtt motstand og vrangvilje fra myndighetene. Kan det endre seg nå?

Mange av motorungdommene som raser rundt i Re i dag, har helt sikkert både foreldre og besteforeldre og kanskje oldeforeldre som har jobba for å få en møteplass for motorinteresserte opp gjennom tidene.

Dette er langt ifra et nytt fenomen – det tyder også kommentarfelt og innboksen til lokalavisa på. Motorungdommen får støtte fra motorinteresserte, som sjøl var unge en gang.

Mange forsøk over flere tiår

For når vi snakker bilbane i Re og omegn, er det et trist kapittel som aldri har fått sin slutt. NMK Tønsberg, som i lang tid har hatt hovedtyngden med medlemmer her i Re, har prøvd seg gang på gang:

Det har blitt kjørt treninger og løp mange steder i Re og omegn, vi kan ramse opp eksempler som Ødegården – som til slutt ble regulert kun til motocross, bakkeløp i grusbakken i Kleiva, rallyetapper over Vivestadåsen, Bakkane, med mer, – og uorganiserte – og etter hvert veldig ulovlige – treninger på diverse islagte vann.

I en kort omegn rundt Re har NMK Tønsberg prøvd seg på motordager, treninger og løp på Jarlsberg flyplass og på både parkeringsplassen og travbanen på Jarlsberg travbane.

Tommelen ned – hver gang

Men alt dette har vært midlertidige løsninger, som har levd på nåde fra søknad til søknad. To ganger har NMK Tønsberg prøvd seg på Håsken-området. Første gangen var i 1982 – vi snakker snart 40 år siden.

Neste gang var fram til for 15 år siden, da saken gikk helt til topps i gamle Andebu kommune – som til slutt, med minste mulig margin, vendte tommelen ned for videre satsing på bilbane. Det var på det samme området som Tom Heitmann fra Hjerpetjønn disponerer i dag.

Han har kommet lenger enn noen har klart før ham: Området ser ut til å bli regulert til motorsport, det kommer bare an på hvor mye området kan bli brukt.

Folk trekker til Revetal – også motorungdommen

Tirsdag denne uka redegjorde ungdomskoordinator Randi Vermelid for politikerne hva hun har gjort, ved å ta motorungdommen på alvor. Det skjedde i utvalg for kultur, idrett og folkehelse i nye Tønsberg kommune.

– Det er ekstremt mange ungdommer som driver med dette her. Dette er ikke et kommunefenomen, det er fylkesfenomen. Faktisk også et nasjonalt fenomen.

– Rånetreffet på Revetal samla motorungdom fra hele fylket, ikke bare fra Re. Revetal er samlingsplass som trekker folk fra en stor omegn.

– Også når det gjelder motorungdom, ikke bare handlende på Re-torvet.

Et utrolig hyggelig miljø

Randi forteller om et veldig godt miljø. Under rånetreffet på Revetal la hun ut en undersøkelse alle kunne ta på telefonen: – Det vi ser, er at dette er en ungdomsgjeng som oppgir stor grad av inkluderende miljø. Alle scorer høyt på livskvalitet.

– Gutter som jenter kommer kjørende og alle prater med alle – det er et inkluderende miljø. Om du kjører en bil til 20.000 eller en til en mill, det spiller ingen rolle.

– Og det er et ekstremt stort miljø – og det har vokst seg enda større under pandemien, er ungdomskoordinatorens inntrykk.

Nå ligger reguleringsplanen på bordet

– Så, hva ønsker de seg? Et sted å være, der de er akseptert. For de er sjøl klar over at de bråker litt og kan være til sjenanse, dette er oppegående ungdom som skjønner problemet.

Så nevner Randi litt om historien hun er blitt fortalt, om alle forsøk som er blitt gjort på å få til en samlingsplass for motorungdom, gjennom «alle» tider. Flere klubber har prøvd mange ganger, i dag er det NMK Andebu og NMK Sandefjord som er involvert på Håsken.

– Nå ligger reguleringsplanen for Håsken på bordet i Sandefjord kommune, sier Randi – som igjen viser til at dette er et fenomen uten kommunegrenser.

En annen god ting som er på gang, er Kulturgarasjen på Elverhøy – sponsa av det lokale næringslivet.

Alt de ønsker seg er en asfaltflekk oppi skauen

– Ønsker dere å oppleve denne kulturen og bli kjent med disse ungdommene?, spør Randi utvalgsmedlemmene, og inviterer politikerne til treff: – Hele motormiljøet i Vestfold går sammen om et siste treff, som en sesongavslutning, fredag 29. oktober 2021.

– Jeg oppfordrer dere til å ta turen. Jeg fikk bakoversveis av hvor flott og real ungdom dette er, understreker ungdomskoordinatoren.

– Men de har også øyne og ører, og de ser at kommunen investerer i svære anlegg for idrett og kultur.

– Mens alt de ønsker seg er en asfaltflekk oppi skauen.

Ikke ti ungdommer – men tusenvis

– Det er ikke snakk om ti ungdommer, det er snakk om tusenvis, sier en engasjert Randi til lydhøre politikere i nye Tønsberg kommune.

– Nå har Tønsberg kommune gått langt, lenger enn det er gjort på mange år, for å lage noen lavterskel-tilbud til denne gruppa. Med rånetreff på Revetal, for eksempel.

– Dette har blitt lagt merke til utafor Tønsbergs kommunegrenser, og jeg håper at kommunene – akkurat som motorungdommen og motorklubbene – klarer å samle seg nå.

– For å få til en løsning på dette fenomenet som krysser kommunegrenser hele tida. Dette er ikke en Re, Tønsberg eller Vestfold-greie. Det finnes overalt.

For fiolin og gitar – og motor

Heming Olaussen (SV), som tok initiativ til denne høringa, er veldig begeistra over det han får høre fra ungdomskoordinatoren i utvalgsmøtet:

– Altså, jeg er veldig for for eksempel kulturskolen, både fiolin og gitar. Men det at bil og dette unge motormiljøet er kultur, det er veldig sjelden det kommer fram.

– Så dette er spennende, så absolutt. Og så absolutt verd å ta på alvor.