Flere pøbelstreker rundt om i Re – i dag toppa det seg

ReAvisa har de siste dagene fått flere tips om flere som har fått frastjålet og ramponert mye forskjellig. Om dette har en sammenheng eller ikke, det veit ikke vi. – Men skriv om det, så kanskje de som har gjort det får dårlig samvittighet?, oppfordrer en av ReAvisa-tipserne.

Det starta med en epost fra noen naboer langs Bjuneveien, som natt til lørdag sist helg fikk postkassene sine ramponert.

– Dette er reint hærverk, bare for å ødelegge, fortviler naboene.

Så det ble levert noe spennende i postkassa

Så har det vært meldinger om smått og stort som er blitt borte eller blitt ødelagt, rundt om i Re. Helt fram til morgenen i dag, torsdag 14. oktober 2021:

– Dette hadde jeg aldri trodd kunne skje her i Re. Aldri!, sier en veldig skuffa ReAvisa-tipser på telefon fra Valleåsen.

Hun forteller at et familiemedlem har bursdag, og at hun så at det ble levert noe spennende i postkassa:

Ville la det være en overraskelse

En morgenlevering med ei matkasse med mye snadder i, i en pose med krok på, hengt på postkassa – dette viste seg å være en bursdagsgave fra et annet familiemedlem på en annen kant av landet.

– Jeg lot det henge der, til «bursdagsbarnet» sjøl kunne våkne og bli overraska over gaven på postkassa.

Men så skjedde aldri.

– Helt tragisk at noe sånt kan skje i trygge Re

I løpet av den timen som gikk fra gaven var levert, til «bursdagsbarnet» hadde stått opp, så var den store overraskelsen at overraskelsen borte:

– Det er helt tragisk, at noe sånt kan skje i trygge Re. Vi kan jo ikke gå rundt og stjele fra hverandre? Dette har ingenting med penger å gjøre, men det er veldig trist at en sånn glede skulle bli så trist.

Det simple tjuveriet til morgenen i dag ble politianmeldt tvert:

Appellerer til samvittigheten

– Alt det store, det starter i det små. Derfor anmelder vi, og derfor mener vi at politiet også bør ta sånne «småting» som dette på alvor.

Familien med amputert bursdagsfeiring i dag har ikke store trua på at politiet kaster seg over anmeldelsen deres.

– Men skriv om det, så kanskje de som har gjort det får dårlig samvittighet? Dette er så smålig og dårlig gjort, at det går ikke an.

Lyste bursdagsgave av hele pakka

Pakka som hang på postkassa var nemlig veldig godt merka, ifølge avsenderen. Som er lei seg for at bursdagsgaven ikke kom helt fram til mottakeren.

– Det var umulig å ikke skjønne at dette var ei pakke som var sendt for å glede noen som fyller år. Helt umulig, for det lyste bursdagsgave av hele pakka.

Alle tips lokalavisa har fått er ikke omtalt i denne saken, noen vil se det an før de eventuelt anmelder. Har du opplevd noe liknende den siste tida? Tips ReAvisa.

