Familien på fire takker for all hjelp og støtte: – Så godt det er å bo i ei så fin bygd når tragedien rammer

Hønsehuset var heldigvis tomt for høner, og 23 koppelam ble redda ut med god hjelp fra naboer. Folk strømma til for å hjelpe og støtte både under og nå etter brannen.

– I dag skjedde det som ikke skal skje, oppsummerer Karin Langaas på sin egen Facebook-side seint tirsdag kveld 25. mai.

Hun og familien på fire hadde behov for å takke, etter en dramatisk dag.

Folk strømmer til

For midt oppi storbrannen i går, strømma naboer og sambygdinger til for å hjelpe og støtte på alle mulige vis de kunne.

– Hønsehuset vårt sto i full fyr på få minutter og brant opp. Det ble tømt for høner 3. mai, og nye 7.500 høner skulle komme nå på torsdag.

– Heldigvis var huset tømt for høner og alle de tre som var inne der og jobba kom seg ut og i sikkerhet.

– Og vindretninga redda låven, oppsummerer Karin flaks i uflaks-ståa.

Mange vil hjelpe

På gården driver de med sauer og høns, og hele familien på fire er engasjert i gårdsdrifta og glad i dyra sine: Karin og mannen Bjørnar, pluss barna Marie og Jacob.

De 23 koppelamma som var inne i fjøset levde en stund farlig, men med god hjelp fra naboer ble de redda ut i sikkerhet.

Nå tilbyr også naboer tak over hodet til dyra som trenger det.

– Så godt det er å bo i ei så fin bygd når tragedien rammer.

– Tusen takk!

Til ReAvisa forteller Karin at det er vanskelig å si hvordan gårdsdrifta blir framover. Det planlagte mottaket av høns i morgen er forståelig nok utsatt på ubestemt tid.

– Vi må bygge opp igjen før vi kan ta i mot høner. Hvor fort dette er mulig, veit vi ikke enda, forteller Karin til ReAvisa dagen derpå.

– Tusen takk for alle meldinger og folk som strømma til i de dramatiske timene og utover kvelden.

– Vi er veldig takknemlig for all støtte og hjelp vi har fått.

Les flere saker fra politiloggen i Re.