Eline (22) MGP-klar: – Drømmer kan bli til virkelighet!

Som liten var det årlige MGP-arrangementet i gymsalen på Ramnes skole det store høydepunktet for Eline. Til helga skal hun synge i første delfinale i årets MGP.

Eline Noelia Myreng (22) er klar for første delfinale i årets MGP til helga, lørdag 15. januar 2022. Det er under artistnavnet Eline Noelia.

Hun vokste opp i Re, og i ReAvisa-arkivene finner vi flere saker om Eline Helgestad som var navnet hennes den gang. Dette var ei sangglad jente gjennom hele oppveksten her i Re.

MGP på Ramnes skole

– Mange husker nok meg som den lille lyshåra jenta som gikk rundt og sang hele tida, sier Eline og ler godt. ReAvisa slår på tråden, uka før den store MGP-debuten.

Eller debut og debut. Den egentlig MGP-debuten skjedde på Ramnes skole en gang på 2000-tallet. Der har det i en lang årrekke vært stor MGP-fest i gymsalen.

– Jeg har veldig mange gode barndomsminner fra Re, og spesielt det – MGP på Ramnes skole var et så sykt høydepunkt, og jeg var med hvert eneste år.

Helt i særklasse

Ramnes skole har alltid vært en musikk-skole. – Jeg har aldri hørt om en annen skole med et så stort musikk-engasjement. Der er Ramnes skole helt i særklasse.

– Lærerne tar det så seriøst og det blir et skikkelig ordentlig MGP, jeg husker alt rundt Ramnes MGP veldig godt den dag i dag, forteller Eline til ReAvisa.

I tillegg var hun med på barneteater på Elverhøy, sang i kirkene rundt om i Re, og alle konserter og tilstelninger som dukka opp.

Farta mye rundt

På barneteateret skreiv hun en julesang til en oppsetning for snart femten år siden, som fortsatt ble framført i juleforestillinger lenge etter at Eline flytta fra Re.

Hun vokste opp i Bergsåsen, og bodde der fram til hun som 12-åring flytta med familien til Tønsberg sentrum, så til Toten, og så tilbake til Tønsberg. Deretter ble det studier rundt om – og nå holder hun til i Oslo.

– Jeg har farta mye rundt etter barndommen i Re – skal man satse på musikk, er det lurt å møte mest mulig mennesker – men jeg setter veldig stor pris på starten i Re og alle folka der.

Heier hverandre fram

– Det var en fin start – også for drømmen om å bli sanger. En trygg og fin oppvekst, med masse musikk. Og en stor heiagjeng!

– Det er den eneste grunnen til at jeg er der jeg er nå – det er at jeg har hatt folk rundt meg som heier på meg. Da jeg som liten ville bli superstjerne, var det ingen som rynka på nesa i Re.

– Det var heller: «Oi! Så kult!» Re er et sånt sted, der folk heier hverandre fram. Til og med ei lita jente med en voldsom superstjernedrøm som bobla over hele tida fikk den oppbackinga som trengs for å få trua.

Med Re i hjertet

Den heiagjengen fra oppveksten føler hun fortsatt sterk og god støtte fra, også nå som MGP-drømmen går i oppfyllelse. – Jeg får mange meldinger fra gamle klassekamerater og lærere, naboer og kjente fra den fine tida i Re.

– Det setter jeg stor pris på, sier Eline – som også setter stor pris på å prate med lokalavisa som kan formidle skryt til skole, kirke og barneteater i Re. Alle disse scenene, arrangementene og mulighetene har vært veldig viktig for henne, og det er også viktig for nye generasjoner som kommer etter:

– Det er superfint å få fram dette. Jeg har vært mye borte fra Re, men hjembygda er fortsatt i hjertet mitt – og er veldig viktig for meg. Det er kanskje litt rart å si, ti år etter at jeg flytta, men sånn er det – oppveksten i Re var og er superviktig for meg.

Skjedd mye på kort tid

Eline har jobba som frilanssanger i noen år allerede, på eventer, cruise og konserter. Men så bestemte hun seg: Nok coverlåter. Hun ville skrive sine egne sanger. Eline søkte og kom inn på en prestisjefylt låskriverlinje.

– Der møtte jeg flere av de rette folka og lærte masse – det var helt utrolig lærerikt. Og det åpna de dørene som jeg nå går inn, for eksempel MGP. Det har skjedd mye mer på kort tid nå enn jeg bare har drømt om skulle skje på enda flere år med hard jobbing.

22-åringen har mange års erfaring med å stå på en scene, og hun har skrivi sine egne sanger helt siden hun satt på barnerommet hjemme i Re.

Drømmer kan bli til virkelighet

– Den opplevelsen av å framføre en sang jeg hadde skrivi sjøl, da den ble syngi av alle sammen på barneteateret på Elverhøy – og at de ville bruke den i flere oppsetninger seinere – det stikker dypt. Jeg var vel bare 8 år gammel, og jeg husker det krystallklart, den følelsen.

– Og da jeg var med på MGP på Ramnes skole, da drømte jeg om å delta på ekte MGP – men jeg trodde jo aldri at det skulle skje en dag.

– Nå håper jeg at alle som husker den lille lyshåra jenta som gikk rundt og sang hele tida stemmer på meg – det er nemlig veldig lite som har forandra seg:

– Jeg er fortsatt hun som synger hele tida.

Kort om Melodi Grand Prix 2022:

Delfinale 1: Lørdag 15. januar kl. 19.50 – med Eline Noelia.

Delfinale 2: Lørdag 22. januar kl. 19.50

Delfinale 3: Lørdag 29. januar kl. 19.50

Delfinale 4: Lørdag 5. februar kl. 19.50

«Sistesjansen» del 1: Mandag 7. februar

«Sistesjansen» del 2: Lørdag 12. februar

Finale: Lørdag 19. februar. Består av ti finalister. Vinneren skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino i mai.

