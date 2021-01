– Her er det kanskje litt roligere, mindre stress, og bedre plass. Det får nok mange til å ta turen hit.

Farmandstredet omsatte for litt mindre enn året før. Mens Re-torvet, kjøpesenteret mot strømmen, omsatte for mer. Mye mer!

Mange sleit seg gjennom korona-året 2020. Men det gikk bedre enn noen gang for kjøpesenteret i bygdebyen vår.

Det er nesten så senterleder Tom Bøyesen må gni seg litt i øynene og klype seg sjøl i armen hver gang han skal se på tallenes tale:

Økning på 18,6 prosent

I 2020 økte omsetningen på Re-torvet med 110 millioner til 712 millioner kroner. Det er en økning på 18,6 prosent!

Sammenlikna med vårt nærmeste kjøpesenter i vår nye storkommune, Farmandstredet, er det to helt forskjellige verdener:

Kjøpesenteret i by’n hadde en nedgang på 1,3 prosent.

Flere butikker trekker totalen opp

– Her på landet er det nok litt roligere og bedre plass. Det får nok mange til å ta turen hit, spesielt i korona-tida, tror senterlederen i prat med ReAvisa.

Dessuten har dagligvarer, hus og hjem hatt en solid vekst. Interiørbutikker, som Princess, selger gardiner som aldri før. Og på Re-torvet har alltid Meny-butikken vært den store motoren.

Det trekker totalen opp.

Én butikk økte omsetningen med nesten 60 prosent!

Omsetningen av klær og sko har gått kraftig ned i korona-tid. Men også når vi går i detaljer, går flere av butikkene på Re-torvet mot strømmen:

Barneklesbutikken Stor og liten gikk ikke tilbake som de fleste butikker av sitt slag, men økte omsetningen med 19,5 prosent i 2020.

Aller mest fram har Vinmonopolet gått. Med svenskegrensa stengt og bom stopp for grensehandel ble økninga hele 57,5 prosent.

Droppa husleia helt

På landet hjelper vi hverandre. Det kom også til syne da landet stengte ned. – Jeg må jo si jeg ble litt bekymra i mars, forteller kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran til ReAvisa.

Han bestemte seg ikke bare for å utsette husleia for de som sleit, men droppe den helt og holdent.

– Spesielt de som driver med servering, frisørene, klær og sko, ramser Martin opp.

Solidaritet

– Noen MÅTTE holde stengt. De hadde ikkeno’ valg, de fikk ikke lov til å jobbe. Driver du en frisør og holder stengt en måned, får du aldri tatt det igjen.

Martin forteller om en solidaritet mellom butikkene som strekker seg lenger enn til sin egen bunnlinje. – Vi sa tidlig at dette skal vi komme oss gjennom – sammen.

– Uansett hvilken bransje det skulle gå utover til enhver tid.

Står sammen i tykt og tynt

Bekymringene i mars snudde til overraskelser utover året: – Når vi teller opp, så ble det jo veldig bra totalt sett, sier Martin til ReAvisa.

Og det er styrken med Re-torvet, der det tenkes helhetlig og langsiktig: Målet er å beholde Re-torvet som et mest mulig komplett senter.

– Vi må stå på sammen og få det til sammen. Det er greia.

Berg-og-dalbane-år

– Det har vært et jubelår for Re-torvet, oppsummerer senterleder Tom Bøyesen til ReAvisa. Og det etter et berg-og-dal-bane-år vi aldri har opplevd makan te’:

Det starta med stor lansering av Meny Revetals 110-årsjubileum med 110.000 kroner til gode formål i Re, delt ut i samarbeid med Re-torvet og ReAvisa.

Gjennom hele året skulle det skje morsomme ting, med kino på parkeringshustaket, konserter og show.

Bom stopp for bursdagsplanene

Planene rakk så vidt å bli presentert i februar-avisa, før det ble bom stopp i mars.

Korona-pandemien stakk kjepper i hjula for de fleste bursdagssprell, bortsett fra pengene som ble delt ut til gode formål i Re.

11 gode formål ble trekki ut til å motta 10.000 kroner hver. Det kan du lese om i alle papiravisene i 2020.

Dette er tallenes tale (inkl mva):

Total økning i omsetning på 110 millioner (til 712 millioner totalt). Dette er en økning på 18,6 prosent.

Generelt hadde klær og sko en svak tilbakegang, ikke noe spesielt for Re-torvet – dette gjelder hele landet.

Av positive enkelttall kan nevnes:

Vinmonopolet + 57,5 prosent

Vita + 34,4 prosent

Sunkost + 27,6 prosent

Sport1 + 23 prosent

Meny + 21,2 prosent (til 271 millioner!)

Power + 20,6 prosent

Stor og Liten + 19,5 prosent (butikken mot strømmen)

Princess + 13 prosent

Mester Grønn + 11,5 prosent

Nille + 11 prosent

Norli + 9,8 prosent

