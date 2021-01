Noen kjøpesenter ga leietakerne utsettelse på leia, da de gikk på en korona-smell. På Re-torvet gjorde de enda mer – de droppa husleia helt.

På landet hjelper vi hverandre. Det kom også til syne da landet stengte ned med strenge korona-restriksjoner i mars 2020.

– Jeg må jo si jeg ble litt bekymra, forteller kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran til ReAvisa.

Droppa husleia helt

Det er i forbindelse med fantastiske tall for korona-året 2020, med en sterk vekst for Re-torvet totalt, at Martin forteller om det krevende korona-året 2020:

Da krisa ramma flere av butikkene i bygdebyen vår, bestemte han seg ikke bare for å utsette husleia for de som sleit, men å droppe den helt og holdent.

– Spesielt de som driver med servering, og frisørene, pluss de som selger klær og sko, ramser Martin opp som eksempler.

Solidaritet

– Noen MÅTTE holde stengt. De hadde ikkeno’ valg, de fikk ikke lov til å jobbe. Driver du en frisør og holder stengt en måned, får du aldri tatt det igjen.

På Re-torvet finner vi en solidaritet mellom butikkene som strekker seg lenger enn til sin egen bunnlinje. – Vi sa tidlig at dette skal vi komme oss gjennom – sammen.

– Uansett hvilken bransje det skulle gå utover til enhver tid, forteller kjøpmannen til ReAvisa.

Står sammen i tykt og tynt

Bekymringene i mars snudde til overraskelser utover året: – Når vi teller opp, så ble det jo veldig bra totalt sett for Re-torvet, sier Martin til ReAvisa:

Veksten i omsetning var 18,6 prosent i 2020, korona til tross. Til sammenlikning sank omsetningen på Farmandstredet med 1,3 prosent. Les mer og se tall for flere butikker på Re-torvet i denne saken.

Styrken for Re-torvet er at det tenkes helhetlig og langsiktig: Målet er å beholde Re-torvet som et mest mulig komplett senter. – Vi må stå på sammen og få det til sammen. Det er greia.

