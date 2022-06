Hærverk på Revetal – pågrepet av politiet i natt

Tatt på fersk gjerning i natt, men tips fra ReAvisa-lesere kan tyde på at de har stått for mer enn det politiet veit. – Vi vil veldig gjerne at alle som veit noe tar kontakt med politiet.

Det sier Inge Landsrød, operasjonsleder hos Politiet i Sør-Øst. I natt ble nemlig to ungdommer, en gutt og ei jente i tenåra, pågrepet av politiet på Revetal.

De skal ha begått skadeverk på bensinstasjonen, og er anmeldt for det.

– Ta kontakt med politiet

Men i ReAvisas innboks ligger det flere tips om mer som skjedde i natt: Flere melder om mer hærverk og post og annet som er blitt rappa rundt om på Revetal.

– Det er ukjent for politiet, forteller operasjonslederen til ReAvisa. – Men det er godt mulig at dette har en sammenheng. Det må vi få sett på skikkelig, i så fall.

– Derfor vil vi veldig gjerne at alle som veit noe tar kontakt med politiet, så får vi sett på det, enten det henger sammen eller ikke, sier operasjonslederen.

Sikra overvåkingsbilder

De to ungdommene som ble pågrepet av politiet i natt, er ikke lokale ungdommer. – De er ikke fra området, men fra et annet fylke, forteller operasjonslederen.

De ble pågrepet uten dramatikk etter at politiet fikk melding om skadeverket klokka 00.56 natt til onsdag 15. juni 2022.

Overvåkningsbilder er blitt sikra, og politiet informerer om at de har god oversikt over det ungdommene er pågrepet for.

En sammenheng eller ikke?

– Eventuelle andre forhold som skal ha skjedd i løpet av samme kveld og natt, må vi få informasjon om for å enten sette i sammenheng eller utelukke.

Oppsummerer operasjonsleder Inge Landsrød i prat med ReAvisa.

Politiet kan nås på telefon 02800.

Les flere saker fra politiloggen.