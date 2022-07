Sydenstemning i Re: – Viktig med masse is

Været er med oss og det er varmt og godt i sola i Re – så det er folksomt både på Revetaldager og på festival denne langhelga. Da er det viktig med masse is, som seg hør og bør i sommervarmen.

Revetaldagene starta torsdag 30. juni og varer til og med lørdag 2. juli – og i morgen lørdag blir det en flott konsert utafor Restauranten med flere av de unge talentene vi har her i Re.

De spilte også på Rockstream-festivalen rett oppi gata i går, les mer om det her.

Moro på tivoli

Lokalavisa møter en gjeng som koser seg med både «takis» og «slaps» som er godteri de anbefaler, og selvfølgelig kjærlighet på pinne.

På denne varme dagen har det vært spesielt viktig å være hydrert, derfor har de fylt på med mengder med iste. Andre sørger for godt med is, for både kjøling og væske.

Gjengen ReAvisa snakker med har selvfølgelig kjørt mange karuseller, men favoritten er «Spin ride» eller kanskje aller helst «Sizzler».

– Den er best, mener de samstemt.

Sommerjobb på tivoli

De skulle ønske det var enda større og flere karuseller til neste år, og et enda større hoppeslott.

– Men det er morsomt uansett, sier de mens de sørger for mer iste i kroppen. Salget går strykende med aller helst vått men også tørt denne langhelga med sydenvær i Re.

Tivoliet er en perfekt mulighet for de som vil jobbe litt. Noah Kirkevold står i boden sin og ser folk som kommer og går – alle koser seg i sola, forteller han til ReAvisa.

Mange ville prøve lykken

Det er også mange som har prøvd seg i boden hans, og det er flere heldige som har vinni flotte premier. Det er nye vinnersjanser i morgen, lørdag.

Lang kø var det foran lykkehjulet til Sport 1 fredag. I morgen lørdag arrangerer sportsbutikken en natursti.

Det blir full fart hele lørdagen lang, også i finaledagen under årets Revetaldager.