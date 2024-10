Alle roder i Re ble dekt: – Takk til alle som stilte opp

Så ble det en lykkelig slutt på TV-aksjon-eventyret i år, også. Alle roder i Re ble dekka opp, til slutt. – Takk også til ReAvisa for hjelpen ved å informere, sier lokal TV-aksjonsleder og ordfører Frank Pedersen.

– Det har vært flott å få tilbakemeldinger fra hele kommunen at mange har stilt opp i årets TV-aksjon, forteller en ordfører og lokal aksjonsleder som var bekymra for mangel på bøssebærere i forkant av årets TV-aksjon.

Først i hele kommunen, og da det var retta opp i med en sak i Tønsbergs blad så var det fortsatt mangel her i Re. Da ReAvisa skreiv om det første gang, hadde 28 av 100 meldt seg. Men da skjedde det noe:

– Takk til alle som stilte opp

– I Re ble alle rodene dekket. Tusen hjertelig takk til rodeledere og alle i Re som gikk med bøsser, sier ordfører-Frank til ReAvisa. Etter første sak om bøssebærer-mangel ble antallet dobla.

Men det trengtes enda flere for å dekke hele Re, og da var budskapet at man bare kunne møte opp som bøssebærer på biblioteket – uten å melde seg i forkant.

Dermed ble det – nok et år – nok bøssebærere her i bygda. Da Re var en egen kommune, ruva vi på topp år etter år med mest innsamla per person i Vestfold.

Godt over 3 millioner kroner

Nå er det ikke lenger egne tall for Re, men for Tønsberg kommune som helhet ble det samla inn godt over 3 millioner kroner. Ringerunde til næringslivet aleine ga godt over 300.000 kroner.

Og du kan fortsatt gi, for eksempel via Vipps på 2133. Så tallet kan stige fortsatt. Årets innsamling går til Barnekreftforeninga.

– PS: Takk også til ReAvisa for hjelpen ved å informere, sier ordfører-Frank.

