Leserinnlegg: Høyres flukt fra valgløftene

Høyre synes å erkjenne at de bryter det ene valgløftet etter det andre. Det er ikke god politikk eller økonomi, mener Daniel Gusfre Ims og Trude Viola Nordli (begge Arbeiderpartiet).

Ordfører Frank Pedersen og gruppeleder Jill Eirin Undem fra Høyre svarer i ReAvisa på avisredaktørens kommentar om bakvendtland i Tønsberg-politikken, der det høyrestyrte kommunestyret både sier opp et viktig demenstilbud drevet av private, og skyver fra seg muligheten til å bygge ungdomshus med viktig privat gave.

Pedersen og Undem synes å erkjenne at Høyre bryter det ene valgløftet etter det andre, og dette må de gjerne reflektere over videre. Men det blir uredelig når de også prøver å trekke Arbeiderpartiet inn i dette.

Vi hadde ikke valgløfter med overbud, og dermed har det vært enklere for oss å stemme i tråd med valgprogrammet vårt, også i tider med strammere økonomi.

Dyrere og dårligere med Høyre-styre

Høyresida i kommunen har fatta det omstridte vedtaket om å legge ned demenstilbudet på Grøstad, som dermed gjør kommunen til en lite attraktiv avtalepartner for private tilbydere framover. Først og fremst er det sjølsagt alvorlig for dem som har nytt godt av et tilbud som gjør det enklere for dem å bo lenger hjemme.

Nå har ordføreren og høyrepartiene kommet med et nytt løfte: At kommunen skal tilby en tilsvarende tjeneste. Vi må dessverre si at vi mener dette er enda et Høyre-løfte som kommer til å bli brutt.

Og hvis det skal holdes, mener vi det må bety ei dyrere løsning med institusjonsplasser – verken god politikk eller god økonomi.

Politisk ukultur med falske påstander

Det var viktig for oss i Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene å fremme videre drift av demensgården i budsjettbehandlinga i desember, også fordi vi faktisk hadde håp om at høyreposisjonen kunne tenke seg å vurdere spørsmålet på nytt.

Arbeiderpartiet stemte sjølsagt imot å skrinlegge bygginga av ungdomshus på Revetal. Dette har vært en viktig sak for oss og for ungdommene våre i mange år, og som redaktøren av ReAvisa skriver, er det knytta en solid gavesum konkret til dette bygget.

Når Pedersen og Undem vil gjøre oss til medskyldige i et vedtak vi har stemt klart og høylytt imot, er det tegn på en politisk ukultur med falske påstander om meningsmotstandere.

Er Høyre med på en ny avstemning?

Vi håper ikke det er Høyres plan å utvikle denne kulturen videre, for den fører ikke til tillit oss politikere imellom, eller til tillit fra innbyggerne til oss som et politisk fellesskap med ulike meninger og ståsteder.

Hvis det uansett skulle være noen tvil om hvor Arbeiderpartiet står i spørsmålet om ungdomshus på Revetal, er vi med på å stemme over saken på nytt når som helst.

Er Høyre med på det?

Satte av midler i fond i forrige periode

Det er sant at den økonomiske situasjonen for kommunen nå er vanskeligere enn den var tidligere. Pedersen og Undem framstiller dette som en overraskelse, men det var godt kjent før valget i 2023 at den økonomiske horisonten ville være noe mørkere de neste åra.

Derfor jobba vi med strukturendringer i den forrige perioden, og det ble satt av midler i fond. Arbeiderpartiet presenterte et program med klare prioriteringer.

Men som likevel var nøkternt og uten overbud.

God økonomi og god politikk

Derfor er det ikke tomme løfter når vi vil komme i gang med ny svømmehall i Tønsberg, i motsetning til Høyre, eller satse videre på Solerød skole.

Vi er overbevist om at dette både er god økonomi og god politikk for innbyggerne.

Trude Viola Nordli, gruppeleder for Tønsberg Arbeiderparti

Daniel Gusfre Ims, leder i Tønsberg Arbeiderparti

