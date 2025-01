Har farta halve jordkloden rundt for å jobbe, men nå har han landa: – Det blir en helt annerledes jobbrytme

Christian Junge fikk sjølvaste Oslo Ess til å spille i oppkjørsla si, og han har vært med på svære ting både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Nå nærmer han seg et mer A4-liv enn han noen gang så for seg.

Lokalavisa har skrivi mang en gang om Christian Junge (44), for denne karen har alltid hatt mange jern i ilden. Vi tok en skikkelig prat med ham da han starta opp firma «Rock transport», der han livnærte seg ved å kjøre og serve band – mange av de aller største.

44-åringen har hatt et lidenskapelig forhold til musikk hele livet sitt, og har klart å kombinere hobby og jobb. Han kan «alt» og har sjelden tatt ordet «nei» i sin munn. Det har ført til et travelt liv. Men nå roer han ned.

Sjelden samme jobbadresse

Christian Junge er nå på plass i sin nye jobb som teknisk leder på mange reinger sitt foretrukne og for mange nærmeste kulturhus, Bakkenteigen kulturhus i Horten. Han har også flytta fra Re til Horten, med kortere vei til jobb.

En fast jobb som sjelden før har hatt en og samme adresse, for Junge har farta halve jordkloden rundt for å jobbe. Som turneleder, som tekniker, sjåfør – alt mulig.

Han har ikke bare reist ut med band, han har også fått de til å spille hjemme i oppkjørsla si.

Utsolgt «ønskekonsert» på Fjellborg

Som da Junge og familien på fire bodde på Krakken i Fon, der sjølvaste Oslo Ess kjørte en Re-gendarisk konsert for naboer, venner og kjente. Der rigga han også til et øvingsrom på garasjeloftet, som lokale kulturfolk kom og gikk og spilte og sang.

Det resulterte blant annet i en utsolgt konsert på Fjellborg i Våle kalt «Tidenes beste konsert» – tidenes beste rett og slett fordi alle fikk høre den låta de ville høre.

Alle sangene som ble spilt denne kvelden for snart 11 år siden var stemt fram av publikum, og ble spilt av hele ni lokale Re-musikere på scenen.

Lite familievennlige arbeidstimer

Og blant de på scenen var selvfølgelig Junge, en viktig kar i det lokale kulturlivet i Re. Han flytta så fra Fon til Brekkeåsen i Våle, der han rigga seg te’ med enda en fet garasje – stappa full med musikk og utstyr.

Han fikk også en liten flåte med Rock transport-biler, som transporterte band fra gigg til gigg – Junge organiserte alt fra reiserute til overnatting, til tekniske krav.

Han har aldri vært redd for å ta i et tak, og det har vært mye jobb – og ofte til lite familievennlige tider.

Blir godt med et litt annet liv

– Det har blitt noen konsertarenaer de siste åra, ganske mange egentlig. På den reisen har jeg vært innom mange land og byer. Jeg har fått oppleve mye, forteller Junge til Gjengangeren, lokalavisa i Horten (ekstern lenke). Han forteller at det har vært fint.

– Men nå var det vel egentlig nok. Denne jobben kom riktignok litt brått på, men jeg ville jo ha den da. Det er lenge siden jeg sikla på den for første gang, sier Junge til lokalavisa i nabobyen om Bakkenteigen kulturhus-jobben.

– Nå er jeg her, og nå blir jeg her. Det skal bli godt å få organisert seg inn i et litt annet liv, en helt annerledes jobbrytme.

Roer helt ned på Apenes

Teknisk leder er stillingsbetegnelsen. Han tiltrådte jobben 1. desember, etter at Tor Kjell Grytnes gikk av med pensjon etter 29 år i stillingen. Christian Junge flytta til Apenes, en aldeles utmerket bydel for et godt og nedstresset liv, ifølge Horten-avisa Gjengangeren:

Her er det sikkert godt å sette seg ned mellom epletrærne og mimre litt om stappfulle konsertarenaer, elektrisk stemning – og lange bilturer. Junge jobba med Kvelertak i fem år, det mange mener er Norges beste band.

Han har vært med svartmetallbandet Mayhem, det var turer til så og si alle verdenshjørner. Han har også sørga for at Honningbarna, The Dogs og Raga Rockers har fått optimale forhold på scenen.

Flytta steg for steg til Horten

Junge er musikkutdanna fra Musikk- og administrasjonslinja i Bø og Høyskolen i Telemark. Han har også hatt en «vanlig» jobb, i Horten-bedriften Zenitel. Men hele veien har han hatt minst ett bein og ofte begge to i musikkbransjen.

– Jeg hadde en «vanlig jobb» der jeg jobba med logistikk i åtte år, helt fram til 2014. Da var det tilbake til egen bedrift og til et liv på veien. Jeg har egentlig nesten bare reist etter det.

Han starta også for ett års tid siden å jobbe for Moss kulturhus, med mye av det samme han nå får ansvaret for på Bakkenteigen kulturhus.

Begge beina godt planta på jorda

Christian Junge vokste opp i Horten, så nå er han hjemme igjen i hjembyen. Men han vil fortsatt ha mange kontaktpunkter til Re, her han bodde og rocka bygda vår i flere tiår.

Han har ikke sitti mye stille, men nå har han landa med begge beina godt planta på jorda i Horten.

Og finni seg godt til rette bak miksepulten som teknisk leder på Bakkenteigen kulturhus.

