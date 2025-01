Leserinnlegg: Om å henge på greip og nytt år

Vi legger bak oss et godt, men krevende år, skriver ordfører Frank Pedersen og gruppeleder Jill Eirin Undem (Høyre). De reagerer på ReAvisa-lederen om at lite henger på greip i lokalpolitikken i Tønsberg.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Lite visste vi da vi stilte til valg i 2023 at vi noen måneder senere skulle få på bordet et behov for å redusere driftskostnadene i kommunen med rundt 280 millioner kroner de nærmeste åra.

En dårlig kombinasjon av høye renter, høye varekostnader, lavere skatteinngang og en regjering som ikke evner å ta tak i utfordringene kommune-Norge står i krever handling.

Viktig med et best mulig kunnskapsgrunnlag

Vi kan rett og slett ikke fortsette med å bruke mer penger enn vi får inn. Derfor har Høyre og resten av posisjonen brettet opp ermene. Kommunedirektøren satte tidlig i gang en prosess hvor vi har fått innhenta kunnskap og analyser av tjenestetilbudet sammenlikna med andre kommuner.

Vi har også hatt samspillsmøter med ansattrepresentanter og rådsmedlemmer. Saken om mulige endringer i barnehage- og skolestruktur har vært på høring siden november og har gitt alle som ønsker muligheten til å komme med innspill.

For oss som folkevalgte er det viktig å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag før vi fatter vedtak.

Ikke snakk om å kutte for enhver pris

Å kutte 280 millioner kroner for å tilpasse drifta til de økonomiske rammene er ikke gjort over natta. Det er heller ikke mulig å redusere drift med så mange millioner uten at det vil gå ut over noe eller noen. Men vi skal ikke kutte for enhver pris, slik en leder i ReAvisa gir inntrykk av.

Alle tiltak diskuteres og vurderes. Beslutninger tas med både hode og hjerte. Vårt fokus er å få best mulige tjenester innafor den økonomiske ramma vi har. Det betyr at vi må prioritere tøffere og utsette investeringer.

I arbeidet med å gjennomgå alle tiltak for å se på en bedre ressursutnyttelse, dukka tilbudet til noen av våre innbyggere som mottar et fantastisk flott tilbud på demensgården opp.

Arbeiderpartiet slenger ut tomme løfter

Dessverre måtte vi si opp denne avtalen fordi kostnaden rett og slett ble for stor. Avtalen medfører at andre innbyggere med tilsvarende behov ikke får et godt nok tilbud fordi budsjettrammen er brukt opp. For oss er det viktig å sikre et best mulig tilbud til de som trenger det med de midlene vi har.

Arbeiderpartiet snakka varmt i juni om å bygge ungdomshus på Revetal. Men når budsjettet ble behandla i desember, satte Arbeiderpartiet av ikke en eneste krone til bygging.

Mens AP har brukt det siste året på å slenge ut tomme løfter, har Høyre og resten av posisjonen jobba med hva vi realistisk kan få til med den økonomien vi har.

Re-daktøren påstår at lite henger på greip

Vi finner ikke rom for å bygge ungdomshus på Revetal nå, men vi har i alle fall sikret at ungdommen på bygda har en ungdomsklubb og en ny arena å være på. Og det er tross alt det viktigste; at ungdommen har et sted å være med trygge voksne til stede.

ReAvisa skriver at det kunne være utfordrende å dekke lokalpolitikk i gamle Re kommune, der det noen ganger var «reine stolleken under gruppemøter og votering». Re-daktøren påstår videre «at det henger like lite på greip, mye av det som skjer i nye Tønsberg kommune.»

Vi skal ikke uttale oss om det politiske liv i gamle Re kommune, men tør påstå at forutsigbarheten er større i Tønsberg kommune.

Avhengig av å ha en god dialog

I den politiske plattformen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre er vi enige om å etterstrebe enighet i alle saker som gjelder økonomi – dette for å sikre flertall for et budsjett og nettopp for å skape forutsigbarhet for våre ansatte og innbyggere. Dette handler om å drive politikk som henger på greip.

Vi har starta på et nytt år med nye muligheter – og nye vedtak som skal fattes. For oss er det viktig å føre en politikk som svarer opp de behovene og utfordringene våre innbyggere har på en best mulig måte.

Vi er derfor avhengig av å ha en god dialog og få innspill fra innbyggere og næringsdrivende. Så ta gjerne kontakt med oss; kom gjerne innom ordførers hjørne på Re-torvet eller send en mail. Sammen skaper vi det gode liv i bygda.

Frank Pedersen, ordfører

Jill Eirin Undem, gruppeleder Høyre

