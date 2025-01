Ble stoppa av politiet langs Bispeveien: Sjåføren mangla førerkort og bilen mangla bakrute

Utrykningspolitiet har hatt storkontroll på Bispeveien ved Ås i dag. Av over godt over hundre kontrollerte var det en det var grunn til å stusse litt ekstra på.

Totalt ble 103 personbiler og 9 tungbiler kontrollert i UPs storkontroll langs Bispeveien torsdag 9. januar 2025.

Av alle dem som ble stoppa, var det en som hadde en luftig ferd i vinterkulda:

Mangla førerkort og bakrute

– En mann i 30-åra ble stoppa, han hadde ikke gyldig førerkort og bilen manglet bakrute, melder Christian Fredrik de Boer Prytz på operasjonssentralen til Politiet i Sør-Øst.

– Mannen blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, samt at bilen må framvises for kontroll angående bakruta.

Storkontrollen ble avholdt på formiddagen torsdag 9. januar 2025.