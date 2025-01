Vil ikke anke og nekter å inngå avtale: – Det er tungt

I Antidoping-reglementet heter det at man kan få ett års strafferabatt dersom man innrømmer regelbrudd, men en slik avtale ønsker ikke Iver Johan Knotten å gå inn på. Han klarer heller ikke finne kilden til det forbudte stoffet. Dermed blir det fire års utestengelse.

Det er i ei pressemelding mandag 20. januar 2025 at Iver Knotten (26) sin advokat, Morten Justad Johnsen, forteller at han er kritisk til prosessen. Han mener Re-syklisten er nærmest rettsløs.

– Vi veit fra tilsvarende dopingsaker at det aktuelle stoffet finnes i forurensede kost- og vitamintilskudd kjøpt i dagligvarebutikker. Da Iver fikk beskjed om positiv prøve var det gått så lang tid at det meste av kost- og vitamintilskuddene han tok under NM var brukt opp.

Ingen mulighet til å bevise sin uskyld

– Han hadde derfor ikke mulighet til å bevise hva som var årsaken uten å bruke uforholdsmessig store ressurser på etterforskning og analyser, sier Iver Johan Knotten sin advokat. Han mener det er en stor ubalanse mellom Antidoping Norge og utøverne i slike saker.

– Antidoping Norge mottar årlig opp mot femti millioner i året fra staten og har tilgjengelig all nødvendig medisinsk og juridisk kompetanse, mens utøvere må sjøl betale for juridisk bistand og analyser av kosttilskudd ut over det Antidoping Norge mener de kan dekke.

– Det er det mange utøvere som ikke har råd til og de står da nærmest rettsløse tilbake, sier advokat Morten Justad Johnsen.

Kunne fått strafferabatt

Iver Johan Knotten har kommet fram til at det ikke er mulig å forklare hvordan han fikk i seg stoffet som førte til positiv dopingprøve. Han har derfor bestemt seg for ikke å gå videre med saken.

– Jeg har ikke gjort dette med forsett, og har derfor ingenting å innrømme. Sjøl om jeg ikke har klart å finne en forklaring på hvordan dette stoffet kom inn i kroppen min, er jeg tydelig på at dette ikke var et resultat av en bevisst handling.

– Det som har skjedd er uansett mitt ansvar, og derfor tar jeg de fire årene som er den utmålte straffen i mitt tilfelle.

Et forurensa kosttilskudd

Det var i slutten av mars i fjor at Iver Johan Knotten ble underretta om at han hadde testet positivt under NM i banesykling i desember året før. Beskjeden kom som et sjokk på syklisten, men han har aldri vært i tvil om hvor ansvaret ligger.

– Det er tungt. De som kjenner meg vet at jeg alltid har sjekket svært nøye alt jeg har spist og drukket, enten det har vært medisiner eller helt vanlig kosttilskudd. Hver enkelt ingrediens på innholdsdeklarasjonene har alltid vært grundig sjekket mot Wadas og Antidoping Norges lister over forbudte stoffer.

– Dessverre viser det seg at jeg til tross for mine svært strenge rutiner, sannsynligvis har fått i meg et forurensa kosttilskudd.

Umulig å finne kilden

Det gikk tre og en halv måned fra positiv prøve til han fikk resultatet. I mellomtida levde han som normalt og tenkte ikke på at prøven kunne være positiv, og at han kanskje burde ta vare på rester av de kosttilskuddene han hadde brukt.

– Da jeg fikk beskjed om at prøven var positiv, starta vi med grundige undersøkelse for å finne kilden. Vi har testa alt vi har fått tak i av de kosttilskuddene jeg tok i det tidsrommet, forteller Iver Johan Knotten.

– Men på grunn av tida som hadde gått, har vi ikke klart å få tak i akkurat de samme typene eller de samme partiene. Det betyr i praksis at jeg ikke har en juridisk holdbar forklaring på hva som har skjedd, og da må jeg bare ta straffen.

Starta i Re sykkelklubb

Iver Johan Knotten starta i Re sykkelklubb, gikk videre til andre klubber og ble proffsyklist allerede som 17-åring. Nå er han utestengt fra sporten han var en lovende utøver i, og det for fire år framover.

Han har fire juniormedaljer fra NM i landeveissykling, og tok gull i både lagtempo og individuell tempo allerede under NM i landeveissykling 2016. Han fikk sitt internasjonale gjennombrudd under EM i landeveissykling i 2016. Der sykla Re-gutten inn til bronsemedalje i tempo for junior, 11 sekunder bak vinneren.

Stoffet han ble tatt for er Ibutamoren, en såkalt «veksthormonfrigjørende faktor». Dette kan ifølge Verdens antidopingbyrå (WADA) misbrukes for å oppnå «mindre kroppsfett, større muskelmasse, og økt styrke og stamina».

– Jeg er uskyldig

Saken har fått stor oppmerksomhet i mediene og Iver Johan Knotten sa tidlig at han nok uansett var ferdig som syklist etter å ha fått en slik anklage mot seg.

Han brukte ord som «mareritt», «et helvete» og «rettsløs» da han snakka med TV2 om det positive prøvesvaret (ekstern lenke). TV-kanalens sykkelekspert mente det hele var «tragisk».

Iver Johan Knotten har hele veien sagt at han er uskyldig, helt fra den positive prøven ble kjent og fortsatt nå som han bare må godta fire års utestengelse, ifølge pressemeldinga.