Natteravnene i Re mobiliserer: – Vil du stille opp?

– Nå skjer det mye, og vi trenger virkelig flere natteravner.

Det var for ganske nøyaktig to år siden at Natteravnene i Re ble starta opp, initiativet ble først løfta i lokalavisa. Et oppstartmøte på Revetal ungdomsskole ble godt besøkt – og så var Natteravnene i Re i gang.

Natteravnene i Re ser at det er behov for å være synlig og tilstede med trygge voksne i Våle-området, der det har vært flere tilfeller av hærverk, brann og annet den siste tida – som ReAvisa omtalte seinest sist helg.

Trenger flere frivillige

Så nå spør Natteravnene i Re, ved Natteravn-ildsjel May Brit Brudvik fra Revetal, om noen vil stille opp som natteravner i tidsrommet torsdag 23. januar 2025 fra klokka 20.00 til 01.00, og fredag og lørdag samme helg, til samme klokkeslett.

Man må være minimum tre i følge. Vil du melde deg til tjeneste sender du en epost til natteravn.re@gmail.com (OBS! Feil epost ble først oppgitt, denne adressen skal være korrekt) eller kontakter foreninga via deres Facebook-side.

– Det burde være mulig å stable på plass flere frivillige i en periode nå, så vi kanskje kan få bukt med hærverk og uønska hendelser i dette området.

Brann, hærverk og pøbelstreker

Det er ei lang liste over hendelser den siste tida: Flere branner, der den mest alvorlige førte til at et søppelskur ble totalskadd, det er bråk og ødeleggelse av høyttalere på skolen, det har vært ruteknusing og innbrudd.

Fra skigruppa i IL Ivrig har lokalavisa fått meldinger om hærverk som har gått utover snøproduksjonen, og sponsorskilt er blitt rivd ned og ødelagt i flere omganger på idrettsanlegget.

Det er bråk og ødeleggelser etter bruk av fyrverkeri før og etter nyttårsaften. Det har skjedd noe javnt og trutt i dette området, hele tida, de siste par månedene.

– Hva blir det neste…

– Vi begynner å bli ganske fortvila nå, over at ting ikke får være i fred. Verken på skolen eller idrettsplassen, sa Jeanett Tollefsen i IL Ivrigs fotballgruppe til ReAvisa sist helg:

– Noe av ødeleggelsene er kommunens område, men flere av disse hendelsene berører også frivilligheten.

– Og man tenker jo litt sånn: Hva blir det neste…

